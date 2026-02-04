Diputados 2026-2030: De asesores a diputados, ellos llegan al Congreso con ventaja

11 de los 57 diputados que ocuparan una curul a partir del 1.° de mayo, ya conocen el trabajo de la Asamblea Legislativa.

A partir del 1.° de mayo, 11 de los 57 diputados empezarán su labor en una Asamblea Legislativa que ya conocen: se trata de congresistas electos que han fungido como asesores legislativos, unos décadas atrás y otros que lo hacen actualmente.

Entre los diputados que legislarán entre el 2026 y el 2030, pero que ya trabajaron brindando su asesoría, están los chavistas José Miguel Villalobos y Nogui Acosta: el primero cumplió su función entre 1982 y 1989, mientras que el segundo lo hizo en dos ocasiones: entre 1994 y el 2002 y luego en el periodo del 2014 y al 2018.

En la fracción frenteamplista, figurará José María Villalta, quien además de ser asesor legislativo, también ejerció como diputado en dos ocasiones: 2010 al 2014 y del 2018 al 2022. En su misma bancada, estará Vianey Briyith Mora Vega, quien actualmente trabaja como asesora de Rocío Alfaro.

Lo mismo ocurre con la diputada electa de Pueblo Soberano, Cindy Dayana Murillo Artavia, que trabaja como asesora del diputado oficialista Daniel Vargas.

Consulte en la siguiente tabla, la experiencia legislativa de los 11 diputados.