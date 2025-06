Diputado sostenía GPS hallado en el auto de una allegada mientras cuestionaba a funcionario de la DIS

Mientras veía fijamente y cuestionaba al exdirector y actual asesor de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Hans Sequeira, el diputado de gobierno Manuel Morales sostenía en su mano el rastreador de GPS (sistema de posicionamiento global, por sus siglas en inglés) que encontró en el vehículo de una persona allegada.

Así lo confirmó este jueves el legislador oficialista ante consulta de La Nación, al tiempo que explicó la denuncia que presentó contra un agente de esa oficina de inteligencia, por presunto acoso en contra de esa persona allegada suya.

Manuel Morales detalla denuncia contra agente de DIS

El diputado de gobierno aseguró que el dispositivo encontrado en el vehículo de una allegada suya es utilizado en las tácticas de la DIS, y apuntó que él hizo la denuncia por ese seguimiento desde hace prácticamente un año.

Manuel Morales cuestionó a Sequeira durante una audiencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, y mientras mostraba el rastreador GPS, exigió tres veces al exdirector de la DIS que le respondiera si esa dirección seguía y hostigaba a diputados y personas allegadas.

Lo primero que Morales le advirtió al exdirector de la policía de Casa Presidencial fue que estaba dando declaraciones públicas frente a personas diputadas.

“¿La DIS persigue diputados o allegados de los diputados?“, interrogó Morales.

Ante esa pregunta, Sequeira le respondió que no sabía a qué se refería. “No sé qué me está diciendo”, contestó.

Entonces, el oficialista le enfatizó que la pregunta era muy clara, que le respondiera “sí o no”, si la DIS está persiguiendo congresistas.

“¿La DIS intimida a diputados o a allegados de los diputados? Pero vuélvame a ver", volvió a preguntar Morales, con tono de reproche.

En ese momento, el exjefe de la Dirección de Inteligencia se negó a responder y dijo que él no estaba convocado para responder preguntas relacionadas con esos cuestionamientos.

Cuando Morales aseguró que él puede preguntar lo que considere necesario en su tiempo, y reiteró la pregunta, Hans Sequeira dijo: “No, señor. Totalmente no”.

Luego, añadió: “No sé a qué se refiere”.

Cuando terminó el encaramiento, Morales se mantuvo mirando fijamente a Hans Sequeira, quien durante ese momento movió la cabeza de lado a lado, con un gesto de negación.