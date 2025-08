Diputado relata medida de presión para que Rodrigo Chaves firmara condonación de deuda por agua a Cartago y Paraíso

El diputado cartaginés Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), relató la forma en que su bancada presionó al gobierno para que el presidente Rodrigo Chaves firmara la ley de condonación de la deuda por agua que Acuecuctos y Alcantarillados (AyA) cobraba a las municipalidades de Paraíso y Cartago.

El mandatario selló la ley, aunque respaldó al AyA cuando esta institución amenazó con cortarle el agua a Paraíso y a pesar de que los legisladores oficialistas votaron en contra de la condonación.

Según Antonio Ortega, el punto de quiebre consistió en que los diputados de Cartago se negaron a aprobarle al Poder Ejecutivo un préstamo de apoyo presupuestario por $500 millones del Banco Mundial hasta que firmara la ley. Se trata de un préstamo que requería de 38 votos en la Asamblea.

La ley de condonación a las municipalidades había sido aprobada desde inicios de julio en dos debates. Es decir, solo faltaba la firma del presidente para que quedara en firme.

Sin embargo, pasaron semanas sin que se lograra la firma. El diputado Antonio Ortega, quien propuso la condonación, dijo que temía que el proyecto quedara engavetado.

A inicios de esta semana, Ortega anunció públicamente que no iba a votar a favor del crédito que envió el Ejecutivo mientras Chaves no firmara el perdón de la deuda a las municipalidades.

El acercamiento de Pilar Cisneros

Ortega aseguró que recibió el respaldo de su fración del Frente Amplio (FA) e hizo un llamado a los demás diputados de Cartago a no votar el préstamo para presionar al presidente.

Añadió que, el jueves en el plenario, Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, se le acercó para asegurarle que Chaves iba a firmar la condonación a cambio de su voto para el préstamo.

“Me dice (Pilar) que el presidente ya lo va a firmar, pero que tenía complicaciones para firmarlo porque también tenía que firmarlo el ministro interino de la Presidencia (Jorge Rodríguez Bogle) y en ese momento no estaba”, aseguró el frenteamplista. “Entonces, Pilar me preguntó que si ella me mandaba una foto con la firma del presidente yo voto a favor del crédito, y yo le dije que sí”, continuó.

Minutos después, le enviaron la fotografía con el documento firmado de la Ley 10.740, tanto por el ministro interino de la Presidencia como por el presidente Chaves.

Consultada al respecto, la diputada Pilar Cisneros dijo que el proyecto de condonación “el presidente ya lo tenía en su escritorio para firmarlo”, y remitió a solicitar “detalles más precisos” al viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, quien coordina el enlace entre el Congreso y el mandatario.

La Nación preguntó a Barrantes, pero este remitió la consulta al correo oficial de Presidencia. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Cuando el jueves recibió la imagen de la firma del presidente, Ortega intervino en el Plenario para informar de que la condonación de la deuda quedaba en firme y, por lo tanto, hizo el llamado a los diputados de Cartago a votar a favor el crédito del Ejecutivo.

Esta es la imagen que recibió Antonio Ortega con la firma del presidente Chaves a la Ley de condonación de deuda a las municipalidades de Paraíso y Cartago (Tomada de la cuenta de X del diputado Antonio Ortega/La Nación)

Finalmente, el financiamiento no se votó este jueves porque se levantó la sesión, pero quedó para la aprobación a inicios de este semana.

Ortega recordó que este mecanismo de “negociación” con el Ejecutivo lo practicó durante todo el proceso de la Ley de condonación de la deuda: para la convocatoria del proyecto, para la dispensa de trámite y para que el gobierno no se opusieran en los dos debates.

Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio, presentó el proyecto de condonación de un cobro de agua a Cartago y Paraíso. Foto: (JOHN DURAN)

Por ejemplo, el diputado se negó a votar el proyecto de eurobonos hasta el Ejecutivo convocara su iniciativa de condonación de la deuda a las municipalidades. “La firma del presiente fue a regañadientes y a medias porque (el Ejecutivo) no quería el proyecto”, aseguró el diputado del FA.

Durante los debates, la fracción oficialista votó en contra de la iniciativa de condonación, mientras que la oficialista Paola Nájera, representante de la provincia de Cartago, se ausentó de la votación.

Pilar Cisneros, la jefa de la fracción oficialista en la Asamblea Legislativa, se acercó a Ortega para asegurarle que el presidente Chaves iba a firmar la condonación a cambio de su voto para el préstamo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre la Ley

El conflicto se inició por el cobro del AyA a los gobiernos locales, quienes se negaban a pagar porque alegaban cobros abusivos por el servicio de agua.

La condonación se refiere a la deuda principal y los intereses por el suministro de agua cruda en bloque exenta o en grandes volúmenes para la planta potabilizadora ubicada en Cartago, que administra y opera la Municipalidad de Cartago.

El AyA argumentó que, entre noviembre del 2017 y enero del 2025, se generó una deuda de ¢3.275 millones por parte de la Municipalidad de Paraíso, mientras que a la de Cartago le atribuye una deuda de ¢16.377 millones.

Aparte de perdonar la deuda a esas municipalidades, la ley establece la obligación de instalar un equipo de medición adecuado para individualizar, de manera clara, los metros cúbicos que se deben facturar mensualmente a las municipalidades de Cartago y Paraíso.

La normativa exonera a esas municipalidades de pagar por el suministro de agua mientras el AyA cumple con la colocación de los equipos para la correcta medición del agua entregada.