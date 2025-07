Diputado Gilberth Jiménez denuncia al fiscal general ante la Corte Plena por abrir investigación contra él

El diputado independiente Gilberth Jiménez Siles anunció este jueves, en el plenario de la Asamblea Legislativa, que denunció al fiscal general de la República, Carlo Díaz, por supuesto abuso de autoridad, en vista de que pidió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrir una investigación sobre una reunión que tuvo el legislador el viernes pasado.

El martes, la Fiscalía confirmó que había pedido abrir dicha investigación, luego de que el medio Portavoz dio a conocer que Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, había tenido una reunión con la pareja del abogado Agustín Corrales Chavarría, supuestamente vinculado al extraditable Celso Gamboa Sánchez.

El encuentro se dio el viernes 4 de julio en el restaurante Hacienda Salitrillos, en el cantón de Aserrí, comercio cuyo propietario es precisamente el abogado Corrales.

Tanto Agustín Corrales como Celso Gamboa fungieron como asesores legales del grupo investigado dentro del Caso Turesky, pesquisa judicial sobre presunto tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales.

“He presentado una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia contra el señor Carlo Díaz. Señor fiscal, uno debe tener un poquito de dignidad y señorío, no dejarse ir por ese tipo de mentiras”, dijo.

Según Jiménez, su conversación con la pareja de Agustín Corrales no fue más que un saludo de dos minutos y doce segundos, y negó que haya sido una cita programada entre ambos.

“Ahora resulta que no puedo ni saludar a una persona conocida, porque me ven como un delincuente, aunque no tengo ninguna acusación. Se me hace un interrogatorio, dejando de lado mi trabajo legislativo, mi forma, mis principios, mis valores y mis capacidades”, dijo.

Jiménez alegó que él nunca se ha prestado para actos ilícitos ni irregulares, sobre narcotráfico, crimen organizado ni cualquier otro de esos delitos.

“Ahora sucede que si entro a un restaurante, tengo que preguntar si ahí hay una persona relacionada con algo o no. No sé si ustedes lo hagan, y no poder saludar absolutamente a nadie, como si fuéramos una persona extraña y rara”, agregó.

El diputado independiente afirmó que el fiscal Carlo Díaz ya tiene acceso a todo lo que él ha dicho en su defensa sobre esa reunión con la pareja de Agustín Corrales, tanto en el plenario del martes, como en la sesión de la Comisión de Seguridad.

Ese día, en la noche, sus compañeros de la comisión exigieron que rindiera un informe detallado sobre las circunstancias en que él se había sentado a conversar con la pareja de Corrales.

“Esa persona a la que saludé por dos minutos y doce segundos no tiene delitos, ni es acusada, ni se encuentra en una situación como la que han pretendido”, dijo Jiménez.

En la conferencia donde el diputado amplió detalles sobre su denuncia, el abogado que lo asesora, Víctor Ledezma, aseguró que el fiscal Carlo Díaz había revelado detalles de la investigación a Jiménez, aunque la Fiscalía General solamente confirmó que había solicitado la apertura de dicha investigación.

Aunque Gilberth Jiménez dijo que se podría compartir copia de la denuncia, poco más tarde, su periodista rechazó entregarla y aseguró que esa negativa es por recomendación de su abogado.