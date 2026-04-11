Diputado electo cuestiona ausencia de Rodrigo Chaves en actos del 11 de abril en Alajuela; Mary Munive le responde: ‘Pero estoy yo’

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se ausentó de los actos protocolarios, este sábado, en Alajuela. En su lugar, envió a la vicepresidenta, Mary Munive.

El diputado electo por Alajuela Eder Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó este sábado la ausencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en los actos de conmemoración de los 170 años de la Batalla de Rivas, en el parque Juan Santamaría, en el centro de esa provincia.

Es el segundo año consecutivo que Chaves se ausenta de esos actos protocolarios, precisamente el segundo año desde que el liberacionista Roberto Thompson regresó a la alcaldía de la ciudad alajuelense, en mayo del 2024.

En declaraciones a La Nación, luego del acto oficial, el futuro congresista señaló que el 11 de abril es un día importantísimo para los alajuelenses, convocados por el sentimiento cívico.

“Lamentamos muchísimo que el presidente de la República no nos acompañe. Es un agravio, más allá de sus agendas, para el pueblo alajuelense y sobre todo para ese montón de estudiantes que querían ver hoy (sábado para el lector) al primer mandatario”, recalcó el verdiblanco.

También calificó como desatinado el hecho de que la vicepresidenta de la República, Mary Munive, haya atacado, en su discurso oficial, a los diputados salientes que no llegaron, mientras que Chaves se ausentó. En criterio de Hernández, da un mensaje incorrecto a los estudiantes y al pueblo alajuelense.

Diputado electo cuestiona ausencia de Rodrigo Chaves en Alajuela

Al respecto y ante una consulta de este diario, Munive le respondió: “Señor, estoy yo aquí. Está la vicepresidenta de la República, y ahí es donde está la representación de la Presidencia, no hay una silla vacía, estoy yo”.

De hecho, aunque fue invitada por la Alcaldía de Alajuela, tampoco llegó a la actividad la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado.

Aparte del liberacionista Eder Hernández, también estuvo Fernando Obaldía, de Pueblo Soberano, así como las diputadas salientes Olga Morera, de Nueva República; y María Marta Padilla, independiente.

Eder Hernández, diputado electo por Alajuela, calificó como un agravio la ausencia del presidente Rodrigo Chaves, este sábado, en Alajuela. (John Durán/La Nación)

Ataque a los diputados ausentes

Durante la actividad, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, hizo un llamado a desterrar la violencia de las aulas en los centros educativos.

Mientras, la vicepresidenta Munive aprovechó para insistir en la urgencia de aprobar el proyecto de ley que autoriza la extracción de oro en Crucitas, mediante la minería metálica a cielo abierto. Una propuesta del Poder Ejecutivo que se tramita en la Asamblea Legislativa.

Ahí fue cuando la jerarca atacó a los diputados que no llegaron a la actividad, pues alegó que el trabajo en el Congreso no ha terminado y su periodo concluye hasta el 30 de abril próximo.

“Es para que nos dejen de estar saqueando el oro de Crucitas, para que nos dejen de estar llenando el suelo de mercurio y cianuro, y para que nos dejen de estar invadiendo de enfermedades cuya cura termina siendo cargada a los bolsillos de los costarricenses”, dijo.

Munive adujo que el Poder Legislativo ha sido “indiferente y ausente” para las necesidades del pueblo. También alegó que el país no necesita héroes de mármol, sino una “ciudadanía despierta”.

“A 27 días de que este gobierno termine su gestión, el destino de esta patria no se decide ni en palacios, ni en lugares de alta alcurnia, sino en las aulas, las calles y cada decisión que tomamos como ciudadanos”, agregó.