Política

Diputado electo cuestiona ausencia de Rodrigo Chaves en actos del 11 de abril en Alajuela; Mary Munive le responde: ‘Pero estoy yo’

Vicepresidenta de la República atacó a los diputados salientes que no asistieron al acto protocolario, pero justificó ausencia de Chaves

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Por Aarón Sequeira
Celebraciones por la Batalla de Rivas y el héroe nacional Juan Santamaría.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se ausentó de los actos protocolarios, este sábado, en Alajuela. En su lugar, envió a la vicepresidenta, Mary Munive. (Marvin Caravaca/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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