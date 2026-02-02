Conozca a los diputados por Alajuela para el periodo 2026-2030 y su experiencia política

Estos son los 12 diputados de San José que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030.

José Miguel Villalobos. (JOHN DURAN/John Durán)

José Miguel Villalobos Umaña (Pueblo Soberano)

Edad: 63 años

Profesión: Abogado

Experiencia política: Asesor legislativo (1982-1989). Miembro de la Junta Directiva de la CCSS (1998-2001). Asesor de Presidencia (1998-2002). Ministro de Justicia (2002).

Zaira Murillo Marín (Pueblo Soberano)

Edad: 37 años

Profesión: Ingeniera industrial y docente universitaria

Experiencia política: Sin experiencia política.

Gerardo Bogantes Rivera (Pueblo Soberano)

Edad: 49 años

Profesión: Abogado

Experiencia política: Asesor legislativo. Asesor del presidente del CNP.

Grethel María Ávila Vargas (Pueblo Soberano)

Edad: 48 años

Profesión: Docente y administradora educativa

Experiencia política: Sin experiencia.

Wilson Alfredo Jiménez Cordero (Pueblo Soberano)

Edad: 32 años

Profesión: Abogado y notario

Experiencia política: Concejal de Distrito Propietario (2016-2020)

Kattia María Ulate Alvarado (Pueblo Soberano)

Edad: 57 años

Profesión: Docente y administradora educativa

Experiencia política: Sin experiencia.

Fernando Obaldia Álvarez (Pueblo Soberano)

Edad: 66 años

Profesión: Empresario, bachiller en Ciencias y Letras, y contador privado

Experiencia política: Sin experiencia.

Karen Tatiana Alfaro Jiménez. (Marvin Caravaca)

Karen Tatiana Alfaro Jiménez (Liberación Nacional)

Edad: 36 años

Profesión: Abogada y notaria

Experiencia política: Alcaldesa de San Mateo. Vicepresidenta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Asesora en el despacho del Viceministerio de Paz y la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz.

Diana Murillo Murillo (Liberación Nacional)

Edad: 51 años

Profesión: Administradora pública

Experiencia política: Vicealcaldesa de San Carlos.

Eder Francisco Hernández Ulloa (Liberación Nacional)

Edad: 36 años

Profesión: Abogado

Experiencia política: Presidente Provincial de la Juventud Liberacionista de Alajuela. Subsecretario General del PLN.

Edgardo Araya. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Edgardo Vinicio Araya Sibaja (Frente Amplio)

Edad: 52 años

Profesión: Abogado ambientalista

Experiencia política: Fue diputado de la República del 2014 al 2018 y excandidato presidencial del FA.

Sigrid Violeta Segura Artavia (Frente Amplio)

Edad: 35 años

Profesión: Geógrafa

Experiencia política: Sin experiencia política.