Conozca a los diputados por Alajuela para el periodo 2026-2030 y su experiencia política

Estos son los 12 diputados de San José que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030.
José Miguel Villalobos Umaña (Pueblo Soberano)
Edad: 63 años
Profesión: Abogado
Experiencia política: Asesor legislativo (1982-1989). Miembro de la Junta Directiva de la CCSS (1998-2001). Asesor de Presidencia (1998-2002). Ministro de Justicia (2002).
Zaira Murillo Marín (Pueblo Soberano)
Edad: 37 años
Profesión: Ingeniera industrial y docente universitaria
Experiencia política: Sin experiencia política.
Gerardo Bogantes Rivera (Pueblo Soberano)
Edad: 49 años
Profesión: Abogado
Experiencia política: Asesor legislativo. Asesor del presidente del CNP.
Grethel María Ávila Vargas (Pueblo Soberano)
Edad: 48 años
Profesión: Docente y administradora educativa
Experiencia política: Sin experiencia.
Wilson Alfredo Jiménez Cordero (Pueblo Soberano)
Edad: 32 años
Profesión: Abogado y notario
Experiencia política: Concejal de Distrito Propietario (2016-2020)
Kattia María Ulate Alvarado (Pueblo Soberano)
Edad: 57 años
Profesión: Docente y administradora educativa
Experiencia política: Sin experiencia.
Fernando Obaldia Álvarez (Pueblo Soberano)
Edad: 66 años
Profesión: Empresario, bachiller en Ciencias y Letras, y contador privado
Experiencia política: Sin experiencia.
Karen Tatiana Alfaro Jiménez (Liberación Nacional)
Edad: 36 años
Profesión: Abogada y notaria
Experiencia política: Alcaldesa de San Mateo. Vicepresidenta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Asesora en el despacho del Viceministerio de Paz y la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz.
Diana Murillo Murillo (Liberación Nacional)
Edad: 51 años
Profesión: Administradora pública
Experiencia política: Vicealcaldesa de San Carlos.
Eder Francisco Hernández Ulloa (Liberación Nacional)
Edad: 36 años
Profesión: Abogado
Experiencia política: Presidente Provincial de la Juventud Liberacionista de Alajuela. Subsecretario General del PLN.
Edgardo Vinicio Araya Sibaja (Frente Amplio)
Edad: 52 años
Profesión: Abogado ambientalista
Experiencia política: Fue diputado de la República del 2014 al 2018 y excandidato presidencial del FA.
Sigrid Violeta Segura Artavia (Frente Amplio)
Edad: 35 años
Profesión: Geógrafa
Experiencia política: Sin experiencia política.