Política

Conozca a los diputados por Alajuela para el periodo 2026-2030 y su experiencia política

Los partidos Pueblo Soberano, Liberación Nacional y Frente Amplio se repartieron las curules de Alajuela

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves

Estos son los 12 diputados de San José que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Diputados de Alajuela
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.