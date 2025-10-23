Diputado de gobierno propone usar tarjeta del Congreso para cargar vehículos eléctricos y no solo los de combustión

El diputado Manuel Morales, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), impulsa una reforma que les permita a todos los congresistas utilizar la ayuda técnica que les dan cada mes para su combustible en el pago de carga para vehículos eléctricos.

Actualmente, la ley establece una cuota mensual de 500 litros de combustible para uso discrecional de los congresistas en vehículos, sin importar que sea gasolina o diésel. La normativa permite que los diputados puedan usar esa cuota incluso en vehículos que no sean de su propiedad.

La propuesta del legislador oficialista es modificar el artículo 5 de la Ley de remuneración de los diputados para que les permita utilizar una cuota equivalente a 500 litros de combustible no solo en gasolineras, sino también en estaciones de carga eléctrica.

La reforma también establece que la cuota mensual no pueda acumularse ni cobrarse en dinero, al tiempo que obliga a la administración del Congreso a garantizar la trazabilidad y el control del uso de la ayuda técnica para los diputados.

“Los diputados hacemos giras, utilizamos nuestros vehículos para el transporte, y no es justo que la tarjeta, que es un insumo de trabajo, sea solo para comprar combustibles fósiles”, comentó Morales.

El congresista agregó que también es necesario actualizar la ley que les da una asignación mensual a los diputados, que es una norma de hace 32 años, pues ahora no solo existen los combustibles fósiles, sino también la electromovilidad.

Morales apuntó que la electricidad por kilómetro es mucho más barata que la gasolina por kilómetro y dijo que se podría dar un ahorro para la Asamblea Legislativa, no se generarían costos adicionales para la administración y es ambientalmente responsable.

“Esto se puede alinear con los planteamientos de la agenda ambiental que supuestamente tiene la Asamblea Legislativa”, dijo el congresista.

Administración despreció donación de cargadores eléctricos

Ya desde que era segundo secretario del Directorio, en la segunda legislatura (2023-2024), Manuel Morales había promovido que el edificio legislativo tuviera estaciones de carga eléctrica en sus parqueos.

El diputado había gestionado una donación de dos cargadores semirrápidos para automóviles y dos lentos, para motos y bicicletas, valorados en $1.500 cada uno.

Aunque dichas estaciones estuvieron funcionando durante algunos meses, la administración alegó que los desconectaría por un supuesto consumo eléctrico elevado.

“Se les demostró, con datos, que no era así. Incluso, en el edificio, los aires acondicionados pasan activos todo el tiempo, también los fines de semana, y eso sí es un consumo elevado de electricidad”, comentó Morales.

Ahora, las estaciones de carga eléctrica están desconectados y no pueden devolverse a la Asociación de Movilidad Eléctrica (Asomove) sin poder devolverse la donación.