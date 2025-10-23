Política

Diputado de gobierno propone usar tarjeta del Congreso para cargar vehículos eléctricos y no solo los de combustión

Mientras fue secretario del Directorio, Manuel Morales gestionó la donación de cargadores eléctricos para el Congreso, pero hoy están desconectados

Por Aarón Sequeira

El diputado Manuel Morales, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), impulsa una reforma que les permita a todos los congresistas utilizar la ayuda técnica que les dan cada mes para su combustible en el pago de carga para vehículos eléctricos.








Diputado chavistaManuel MoralesCarga eléctrica de vehículosAsamblea Legislativa
