Diputadas independientes responden ataques de Pilar Cisneros y Gilberto Campos: ‘El ego no los deja ver’

Cynthia Córdoba, legisladora que se independizó del PLP, señaló que la respuesta "pasional" de esa fracción ante ellas es una muestra del ego que "no los deja ver" que ellas como bloque son más que el Liberal.

Las diputadas independientes respondieron este lunes los ataques lanzados por la jefa oficialista, Pilar Cisneros, y el subjefe del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, el jueves pasado durante la reunión semanal de jefaturas de fracción.

En declaraciones a La Nación, las legisladoras afirmaron que la reacción hacia ellas de parte del oficialismo y de los tres congresistas de la fracción liberal que ellas abandonaron está llena de ego y de machismo.

Independientes responden ataques de Pilar Cisneros y Gilberto Campos

Tal como lo publicó este medio, Cisneros y Campos afirmaron que las disidentes no tienen derecho, según el Reglamento legislativo, de solicitar que se incluyan sus proyectos de ley en las agendas que se acuerdan para la sesión del plenario.

De hecho, el subjefe del PLP señaló que son exclusivamente las jefaturas las que tienen derecho de construir la agenda del plenario.

Al reclamo contra la decisión de la presidencia legislativa de darles un espacio a las independientes se sumó Cisneros, quien afirmó que ellas “no deberían pedir (proyectos) y no deberían estar acá (en la reunión de jefes)”.

‘Siguen los esquemas machistas, pero les guste o no, nuestro voto vale’

Este lunes, cuando anunciaron la conformación de un bloque parlamentario integrado por cuatro de las cinco independientes, Johana Obando afirmó que la actitud de ataque hacia ellas evidencia que “siguen los esquemas machistas”.

“Bajo la imposición y el no diálogo, ellos quieren excluir a diputadas elegidas por el pueblo, pero les guste o no, nuestro voto vale igual que el de ellos. Ha sido una estrategia un poco ruinosa para ellos, tanto así que, en proyectos importantes, lo que queda del PLP ni siquiera ha buscado el voto de las diputadas independientes. ¿Qué dice eso? Meramente ego y no buscar consensos para el país”, dijo Obando.

Cynthia Córdoba, también disidente del PLP, aseguró que es una lástima que reaccionen así contra ellas y enfatizó en que ella, como diputada, puede presentarse, con voz, en cualquier órgano parlamentario.

“Creo que fue una cuestión muy pasional, hablaron con el ego y no con la visión de que, posiblemente, más adelante nos puedan necesitar. Integramos un bloque de cuatro diputadas, más que la fracción del Liberal Progresista. Tenemos más voz, más incidencia y más votos”, dijo.

En cuanto a la reacción de Cisneros, Córdoba dijo que la jefa oficialista no sabe si a corto plazo las va a necesitar para algún proyecto que pueda ser de interés para ellas y podrían votar.

Para Kattia Cambronero, gente como la oficialista y el subjefe liberal no tienen idea de cómo manejar los consensos, las negociaciones y, además, no creen en la libertad ni respetan a las otras diputaciones.

“Era algo esperable de parte de esos dos diputados, que creen que la jefatura es exigir verticalmente, que las cosas se hagan como quieren”, agregó.