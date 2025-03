Pilar Cisneros y PLP atacan a bloque de diputadas independientes: ‘No pueden pedir proyectos ni estar acá'

La reunión de las jefaturas de fracción del pasado jueves se volvió, por un momento, terreno hostil para las diputadas independientes, representadas en ese órgano parlamentario por Kattia Cambronero, disidente del Partido Liberal Progresista (PLP).

Después de que Cambronero pidió incluir en la agenda del plenario tres proyectos de ley, en cuenta uno de la también independiente Johana Obando, surgió una fuerte molestia de parte de Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista de Progreso Social Democrático (PPSD), y de Gilberto Campos, subjefe del PLP.

El Reglamento legislativo autoriza a las diputaciones independientes a asistir a la reunión de jefaturas, con voz pero sin voto, y la norma dice que deben pedir permiso a la presidencia del Congreso.

Para este jueves, en ausencia de Rodrigo Arias como presidente propietario, dirigió la sesión la vicepresidenta, Rosalía Brown Young, del Partido Nueva República (PNR).

Pilar Cisneros y PLP atacan petición de independientes en cita de jefes

El primero que reaccionó fue Campos, cuyo partido perdió, en cuestión de cuatro meses, a la mitad de la bancada, precisamente todas las diputadas mujeres, y se convirtieron en la tienda política más pequeña de la Asamblea Legislativa, menor en número incluso que el nuevo bloque de cinco independientes.

El subjefe liberal enfatizó en que son exclusivamente las jefaturas de fracción las que deben construir las agendas del plenario.

“Las diputaciones independientes no tienen capacidad reglamentaria para solicitar la incorporación de proyectos de ley dentro de la construcción de la agenda. Eso es así, reglamentariamente. Quiero que me aclare la presidencia si se va a abrir el espacio para las diputaciones independientes en la reunión de jefes para la construcción de la agenda”, dijo Campos.

Cisneros secundó al subjefe del PLP y aseguró que las diputadas independientes solo pueden permanecer en la reunión mientras se discute el punto de agenda que solicitan analizar.

“Con respecto al proyecto que pide la diputada independiente, que no debería pedirlo y no debería estar acá, nosotros no estamos de acuerdo. (....) Mi recomendación es, o se mantiene la resolución tal cual está, o se hace una nueva. Si quieren que cambie la regla, perfecto, maravilloso”, afirmó la oficialista.

La molestia de Cisneros no se debía solamente al hecho de que se le diera espacio a Cambronero como vocera de las independientes, sino también porque el proyecto que la legisladora solicitó incluir en la agenda es el de creación del parque natural Lorne Ross, en Santa Ana, iniciativa que la jefa del PPSD dijo que va a bloquear mediante mociones y advirtió de que eso paralizaría el plenario legislativo.

Aparte de Kattia Cambronero, disidente del PLP, en semanas recientes, se unieron al grupo de independientes dos de sus excompañeras de la bancada liberal: Johana Obando y Cynthia Córdoba. Antes lo había hecho Gloria Navas, en abril del 2024, cuando dejó las filas del Partido Nuevo República (PNR).

La primera diputada independiente de este periodo legislativo fue María Marta Padilla, quien tomó esa decisión en diciembre del 2023, luego de tener una disputa con el gobernante PPSD y no llevar su reclamo al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por lo que la Asamblea la declaró independiente, de oficio.

Kattia Cambronero: Independientes tenemos votos y capacidad de reacción política

‘Las independientes tenemos más proyectos que la fracción más pequeña’

En respuesta a los reclamos que recibió de parte de Cisneros y Campos, Kattia Cambronero señaló, tal como lo había mencionado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), que la realidad política del plenario les da un peso importante a las independientes, tanto así que son más que los tres legisladores del PLP.

“Hay cinco personas que no dependen de una fracción y tenemos proyectos de ley. Es más, tenemos más proyectos de ley que la fracción más pequeña de esta Asamblea. Aunque les duela a muchos, le agradezco a la presidencia la consideración de nuestros proyectos, porque si no, nosotras también tenemos capacidad de reacción política y tenemos votos.

“Hay algunas personas que se pierden dentro de lo que significa una jefatura y piensan que una jefatura puede decidir sobre las voluntades de los demás. Se les olvida que los diputados tenemos dos mandatos constitucionales, uno de los más importantes, el de crear proyectos de ley, además de que tenemos voto independiente”, recalcó la legisladora.

Pilar Cisneros, jefa oficialista, y Gilberto Campos, del PLP, cuestionaron el derecho de las diputadas independientes de solicitar el avance de proyectos en agenda de plenario, tal como lo solicitó Kattia Cambronero. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

Vicepresidenta legislativa: ‘Es una cuestión de cortesía parlamentaria’

Entre la espada y la pared por darles el espacio a las independientes, pero atacada por los reclamos de Pilar Cisneros y Gilberto Campos, la vicepresidenta Rosalía Brown subrayó que el espacio para que las legisladoras estén en la reunión de jefaturas “es una cuestión de cortesía parlamentaria”.

Ante lo dicho por Brown, el frenteamplista Antonio Ortega enfatizó en que se les debe a las diputadas un mínimo de cortesía, pero además insistió en que la realidad política implica que, en sesiones donde haya pocos diputados presentes en el plenario, bien podrían los votos de las cinco independientes impedir el avance de una agenda de proyectos.

Esto se debe a que, en algunos momentos, como las sesiones de los jueves, hay tan pocos congresistas que cualquier votación que necesite de 38 votos, como la aprobación de una agenda de proyectos específicos, podría estar en riesgo.

“Si las cinco o seis diputaciones independientes (incluyendo a Luz Mary Alpízar, del PPSD, quien no tiene representación de Cisneros, pese a que comparten bandera) no votan posposiciones, no se ven, sobre todo jueves. Es un criterio de realidad política”, indicó Ortega.

En sintonía con Ortega, el jefe de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, comentó que la realidad obliga a reflexionar y buscar mecanismos para afrontar que existe un grupo de diputadas “que, casualmente, todas son mujeres”, y que tienen sus propuestas y proyectos de ley.