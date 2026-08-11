Diputada pide no culpar al AyA por muerte de padre e hijo durante incendio en Pavas: ‘La ignorancia es atrevida’

La falta de agua durante un incendio mortal en Pavas enfrentó a diputados. Kattia Calvo defendió al AyA. Foto:

La muerte de un padre y su hijo de 14 años durante un incendio en Pavas abrió este martes 11 de agosto una discusión en el plenario legislativo sobre los cortes de agua en la comunidad josefina y su posible incidencia en la atención de la emergencia.

La diputada Kattia Calvo, del partido Pueblo Soberano (PPSO), rechazó que se responsabilice al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por las dos muertes. La legisladora sostuvo que no existe un criterio técnico que permita establecer esa relación.

“Definitivamente, la ignorancia es atrevida. Inculpar a Acueductos y Alcantarillados por la muerte de dos personas ayer en Pavas es una barbaridad, además de una muestra de absoluta y total ignorancia”.

“Cuando una persona está dentro de una vivienda que está en llamas, envuelta de la forma en la que se encontraba esa vivienda cuando los bomberos llegaron, y esto dicho por el director de Bomberos, con quien les recomiendo conversar para que hablen con alguien que sepa y dejen de estar especulando y diciendo barbaridades, ya las personas que estaban ahí estaban fallecidas, porque ni siquiera cinco minutos dura una persona con vida dentro de una estructura que está en ese nivel”, señaló Calvo

Diputada pide no culpar al AyA por muerte de padre e hijo durante incendio en Pavas

La discusión surgió después de una intervención del diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), quien cuestionó los cortes nocturnos de agua en comunidades de Pavas, Hatillo y Desamparados. El legislador sostuvo que la falta del recurso limita la capacidad de respuesta ante incendios y afirmó que las dos muertes ocurridas en Pavas pudieron evitarse.

“En Pavas fallecieron un hombre, don Francisco Pérez Badilla, y su hijo de 14 años. Incendios le pueden pasar a cualquier hogar, desgracias como esa, pero que el AyA corte el agua cada noche a las comunidades de la Alajuelita, en Desamparados, en Pavas, en Hatillo, cada noche, de las 9 de la noche a las 4 de la madrugada, está implicando que los bomberos no pueden hacer su trabajo y, lamentablemente, dos vidas que ayer perdimos no tenían que haberse perdido”, indicó Trejos.

Calvo respondió que los vehículos de Bomberos disponían de agua en sus cisternas y que los equipos evitaron que las llamas alcanzaran otras viviendas y estructuras cercanas.

La legisladora pidió que cualquier señalamiento sobre una eventual responsabilidad del AyA se sustente en un estudio técnico. También rechazó responsabilizar al Cuerpo de Bomberos por el desenlace de la emergencia.

Otros diputados de la bancada del FA cuestionaron esa posición. Durante el debate se mencionó que los hidrantes de la zona no tenían agua y esa circunstancia dificultó las labores de extinción.

Los legisladores que cuestionaron los cortes también señalaron que vecinos intentaron auxiliar a las víctimas antes de la llegada de los equipos de emergencia, pero no disponían de agua en sus viviendas. La falta de agua fue uno de los principales señalamientos de los habitantes de la zona tras el incendio.

El debate también incluyó reclamos por el atraso de proyectos destinados a mejorar el abastecimiento de agua en sectores densamente poblados de San José. Los diputados que cuestionaron la situación pidieron acelerar las soluciones para Pavas, Hatillo y Desamparados.

El incendio ocurrió cerca de la 1:30 a. m. del lunes 10 de agosto en Pavas. Vecinos expresaron que la zona enfrenta interrupciones nocturnas del servicio de agua desde hace aproximadamente dos años. Residentes afirmaron que los cortes se presentan entre las 9 p. m. y las 4 a. m.

AyA abre revisión por abastecimiento de agua durante incendio en Pavas

Tras la emergencia, el AyA ordenó una revisión inmediata de las condiciones de abastecimiento que existían en Pavas cuando ocurrió el incendio.

La institución informó de que también revisará los procedimientos y condiciones operativas aplicados durante ese periodo. El objetivo, según el AyA, consiste en esclarecer lo ocurrido y determinar las acciones y responsabilidades que correspondan.

El AyA señaló además que Pavas registra un porcentaje significativo de agua no contabilizada, principalmente por conexiones ilegales. Según la institución, esa situación compromete la distribución del recurso en el sector.