Política

Diputada pide no culpar al AyA por muerte de padre e hijo durante incendio en Pavas: ‘La ignorancia es atrevida’

La legisladora pidió sustento técnico antes de atribuir las dos muertes a la falta de agua en la comunidad

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Por Silvia Ureña Corrales
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La falta de agua durante un incendio mortal en Pavas enfrentó a diputados. Kattia Calvo defendió al AyA. Foto: (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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