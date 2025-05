Diputada oficialista discrepa con Rodrigo Chaves sobre importancia de nombrar a ministro de Presidencia

La decisión del mandatario Rodrigo Chaves de no designar a una persona en el Ministerio de la Presidencia, como represalia por la releeción de Rodrigo Arias, en la presidencia de la Asamblea Legislativa, no es compartida por todos los integrantes de la fracción de gobierno.

La diputada Ada Acuña aseguró este jueves que considera importante nombrar a una persona al frente del Ministerio de la Presidencia, cargo que permanece vacante desde la renuncia de Laura Fernández en enero pasado.

Acuña adelantó que transmitirá al presidente Chaves sus consideraciones, con el objetivo de que reconsidere su decisión de no nombrar a un titular en la cartera, luego de que Rodrigo Arias fuera reelecto por cuarto año consecutivo, a pesar de la advertencia del mandatario.

“Yo sí considero importante que tengamos un ministro de la Presidencia. Le voy a reiterar a don Rodrigo Chaves Robles que ese ministro de la Presidencia sí es importante.

“No por el diálogo directo con el señor presidente del Directorio, don Rodrigo Arias, si no que hay que discutir y analizar con los demás 56 diputados, ese es parte del trabajo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo y sí necesitamos ese ministro de la Presidencia”, destacó la parlamentaria de gobierno.

El ministro de la Presidencia es la figura de enlace entre Zapote y Cuesta de Moras, lleva a cabo las negociaciones con las fracciones legislativas y promueve los proyectos de ley que son prioridad del gobierno.

La congresista señaló que no se percibe voluntad por parte de las fracciones de oposición para avanzar en las iniciativas que Chaves ha identificado como clave para su administración, por lo que considera necesario que exista un jerarca en el Ministerio de la Presidencia, para que trabaje en consolidar acuerdos que cambien esta situación.

Si bien Acuña no se aventuró a pronunciar posibles nombres para el cargo, subrayó que la persona seleccionada debe cumplir con ciertos criterios clave para desempeñar adecuadamente la función.

“Tiene que tener una vocación y absoluta escucha empática, no puede venir con los tacos de frente. Necesitamos una persona que se siente a convencer y a escuchar, y que venga a gestionar los proyectos más importantes que el Poder Ejecutivo quiere que saquemos, es que solos no lo vamos a poder hacer.

“Somos conscientes, somos ocho votos. Si esos proyectos no fueran tan importantes para el país, yo no le diría al presidente que lo valore”, explicó.

El pasado 12 de marzo, Chaves alegó que designar a un ministro de la Presidencia sería un desperdicio de dinero mientras Arias continúe al frente del Congreso.

“Mientras Arias Sánchez esté ahí, deshonrando ese cargo, yo no voy a poner a nadie. ¿Para qué? Llevarle serenatas a una persona que no puede o no quiere escuchar, eso es botar la plata de los ticos”, afirmó el mandatario.