Diputada Johana Obando y figuras de la política cultura, deporte y derechos humanos dan adhesión a Ariel Robles

a diputada Johanna Obando apareció en una actividad del candidato presidencial Ariel Robles, realizada la tarde del sábado 10 de enero en Cartago. Durante su participación, la legisladora ondeó la bandera del Frente Amplio.

La adhesión al candididato presidencial Ariel Robles, por parte de la diputada independiente, Johana Obando, se hizo oficial la mañana de este lunes 19 de enero.

Hace más de una semana, la exdiputada del Partido Liberal Progresista (PLP), participó en una actividad de la campaña del candidato del Frente Amplio (FA) en Cartago, allí compartió escenario con los fenteamplistas y ondeó su bandera, sin embargo, no confirmó su apoyo a Robles.

Este lunes, en una actividad convocada por el Movimiento por la Democracia, se dio a conocer, además del nombre de Obando, un listado de personas de sectores de política, derechos humanos, deporte y cultura que oficializaron su apoyo al frenteamplista.

El Movimiento por la Democracia se define como iniciativa ciudadana orientada a recuperar el sentido ético, colectivo y esperanzador de la vida democrática en Costa Rica.

Información en desarrollo