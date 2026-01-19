Política

Diputada Johana Obando y figuras de la política cultura, deporte y derechos humanos dan adhesión a Ariel Robles

Iniciativa Movimiento por la Democracia anunció un listado de personas de distintos sectores que apoyan al candidato frenteamplista

Por Fernanda Matarrita Chaves
La diputda Johanna Obando apareció en una actividad del candidato presidencial Ariel Robles, realizada la tarde del sábado 10 de enero en Cartago. Durante su participación, la legisladora ondeó la bandera del Frente Amplio.
a diputada Johanna Obando apareció en una actividad del candidato presidencial Ariel Robles, realizada la tarde del sábado 10 de enero en Cartago. Durante su participación, la legisladora ondeó la bandera del Frente Amplio. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)







