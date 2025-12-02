Política

Diputada fustiga presunta frase de Pilar Cisneros en plenario: ‘Sobre mi cadáver van a hablar las mujeres en este plenario’

Diputados chavistas votan por tercera vez en contra de hacer un debate en conmemoración por el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Por Aarón Sequeira
02/09/2025, San José, Asamblea Legislativa, fotografías del plenario Legislativo.
Por tercera vez, el chavismo liderado por Pilar Cisneros votó en contra del debate reglado sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. (José Cordero/La Nación)







Día de la eliminación de la violencia hacia las mujeresLuz Mary AlpízarPilar CisnerosDiputados chavistas
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

