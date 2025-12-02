Diputada fustiga presunta frase de Pilar Cisneros en plenario: ‘Sobre mi cadáver van a hablar las mujeres en este plenario’

Por tercera vez, el chavismo liderado por Pilar Cisneros votó en contra del debate reglado sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres.

La diputada Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), fustigó este martes en el plenario de la Asamblea Legislativa que sus compañeros de fracción chavistas siguen votando en contra de hacer un debate reglado con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemoró el 25 de noviembre.

Desde la semana pasada, los chavistas se han opuesto a realizar dicho debate y, este martes, se dio un tercer intento por aprobar una moción para realizarlo.

El problema es que el cuórum del plenario es tan débil que cualquier votación que requiera 38 votos es imposible de aprobar, pues apenas si hay congresistas suficientes para mantener la sesión activa.

Los chavistas son ocho legisladores, jefeados por Pilar Cisneros, y sus votos negativos impiden que cualquier acuerdo sobre este debate reglado pueda darse.

Alpízar denunció que, el primer día que se intentó aprobar el debate sobre la conmemoración, Cisneros dijo fuera de micrófonos, detrás de la curul suya: “Sobre mi cadáver van a hablar las mujeres en esta Asamblea”, en referencia al debate sobre la conmemoración antiviolencia.

Mientras la presidenta del comité ejecutivo y candidata presidencial del PPSD hacía esta denuncia, Cisneros negaba fuera de micrófonos que ella hubiera dicho eso.

Consultada sobre la acusación de Alpízar, Pilar Cisneros solo respondió a La Nación: “¿Quién le cree a Luz Mary Alpízar? ¿Pruebas?“.

La semana pasada, la jefa chavista aseguró que el debate contra la violencia hacia las mujeres “es una pérdida de tiempo” y alegó que los últimos debates sobre el tema han tenido constantes rupturas de cuórum.

“Estos compañeros quedaron (de diputados) gracias a mi trabajo y al de muchas mujeres, gracias al PPSD. Aunque se ría doña Pilar, ella está aquí gracias a las acciones afirmativas escritas en un estatuto de un partido. Doña Pilar, por más votos, sin partido nunca hubieran llegado. Para que sigan riéndose”, dijo Alpízar.

La diputada del PPSD se preguntó por qué las mujeres que siguen el chavismo no quieren darle votos a la moción sobre el debate reglado, pese a “las grandes cantidades de violencia que se han dado desde el Poder Ejecutivo”.

La tercera negativa de los chavistas generó un debate en el plenario legislativo, con fundamento en el artículo 107 del Reglamento, en que cada congresista tiene dos minutos para referirse al reclamo.

En esa media hora de debate, la gran mayoría de participantes fustigaron la negativa de los chavistas y, en particular, de Pilar Cisneros, a abrir un espacio mínimo de discusión para resaltar la importancia de eliminar la violencia hacia las mujeres.

Usaron la palabra las diputadas independientes Kattia Cambronero, Gloria Navas, Cynthia Córdoba y Johana Obando, las liberacionistas Monserrat Ruiz y Dinorah Barquero, las frenteamplistas Rocío Alfaro y Priscilla Vindas, así como la vicepresidenta del Congreso, la socialcristiana Vanessa Castro.

Cambronero destacó que la violencia contra las mujeres ha aumentado, en los tres años de gobierno de Rodrigo Chaves, un 145%, por lo que señaló que es fundamental hablar de un tema tan relevante.

“¿Quién es la figura que más provoca el odio y la amenaza hacia las mujeres? El presidente Rodrigo Chaves, y por eso no quieren hablar. Pero no nos vamos a callar, vamos a seguir debatiendo y no vamos a ceder a las presiones de la diputada Cisneros y su fracción", dijo.

Priscilla Vindas, del FA, lamentó que en el país haya habido, en este año, un femicidio cada 10 días. “Eso es un récord que nunca hemos visto. Estamos sufriendo violencia desde las redes, donde nos dicen diputadillas, que ojalá nos maten y ojalá nos violen, que qué lástima que nos parieron, y luego comparten posturas políticas del oficialismo”, denunció.

La vicepresidenta Vanessa Castro enfatizó que una de cada tres mujeres sufre violencia y cuando una mujer denuncia, se le intenta bajar la voz “con un golpe, con violencia en redes, con violencia física, con violencia política”.

“Cuando nosotras, diputadas, nos levantamos en nuestro derecho y queremos hablar por las mujeres, estamos realmente hablando por todas las mujeres que no han logrado venir a esta Asamblea”, dijo.

En respuesta a Luz Mary Alpízar, la chavista Ada Acuña dijo que ella les cercenó los derechos políticos a los chavistas, porque adujo que supuestamente los sacó del partido.

“Ni yo le debo a usted, ni esta fracción le debe nada a usted. Usted nos sacó, eso es violencia real”, dijo.