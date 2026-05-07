Política

Diputada del PUSC pide un minuto de silencio por víctimas de femicidios y violencia: dos oficialistas rechazan levantarse

En su análisis del informe de Rodrigo Chaves, Abril Gordienko pidió un minuto para recordar a las 160 víctimas de femicidio, 163 menores asesinados y 248 víctimas colaterales

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Por Aarón Sequeira
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José Miguel Villalobos y Zaira Murillo, del PPSO, se quedaron sentados durante el minuto de silencio que propuso Abril Gordienko por las víctimas de femicidios y otros crímenes ocurridos en el cuatrienio de Rodrigo Chaves. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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