Diputada del PUSC pide un minuto de silencio por víctimas de femicidios y violencia: dos oficialistas rechazan levantarse

José Miguel Villalobos y Zaira Murillo, del PPSO, se quedaron sentados durante el minuto de silencio que propuso Abril Gordienko por las víctimas de femicidios y otros crímenes ocurridos en el cuatrienio de Rodrigo Chaves.

Al final de su análisis del último informe del presidente Rodrigo Chaves, la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pidió un minuto de silencio por las miles de víctimas de femicidios y otros crímenes violentos, los menores asesinados y las víctimas inocentes de los últimos cuatro años.

La sugerencia la hizo la congresista cuando le faltaban tres minutos para terminar su tiempo de análisis y, cuando se hizo el silencio en el plenario, los primeros que se levantaron para acompañarla en su conmemoración fueron los diputados del Bloque de 26: los del Frente Amplio (FA), los de Liberación Nacional (PLN) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Poco a poco, se levantaron también los congresistas del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) que estaban presentes, y acompañaron a Gordienko en su propuesta de conmemoración de las víctimas.

Específicamente, la socialcristiana recordó que en el cuatrienio de Chaves hubo 160 mujeres víctimas de femicidio, así como 163 menores de edad asesinados de forma violenta, 3.308 víctimas de homicidio doloso y 248 víctimas colaterales.

La presidenta legislativa, Yara Jiménez; el primer secretario, Gerald Bogantes (izq.), y el segundo secretario, Reynaldo Arias (der.), también participaron de la conmemoración. (Aarón Sequeira/La Nación)

Aunque se encontraban 19 de los 31 diputados del PPSO cuando Abril Gordienko pidió hacer ese minuto de silencio, solamente 17 oficialistas se levantaron y la acompañaron en la conmemoración de las víctimas de la violencia machista y de la inseguridad causada por las luchas del crimen organizado y el narcotráfico.

El abogado José Miguel Villalobos y Zaira Murillo, ambos diputados elegidos por la provincia de Alajuela, se mantuvieron sentados durante el minuto.

Villalobos es conocido y polémico por ser representante de imputados en casos de narcotráfico, lavado de dinero e, incluso, de un caso de violación de un pastor a una menor de edad.

Quienes sí se unieron al lamento de la socialcristiana fueron Kattya Mora, Stephan Brunner, Mayuli Ortega, Gonzalo Ramírez, Anna Katharina Müller, Antonio Barzuna y Esmeralda Britton, de San José; Grethel Ávila, Kattia Ulate y Fernando Obaldía, de Alajuela; Cindy Blanco, de Cartago; Marta Esquivel, de Heredia; Nayuribe Guadamuz, Daniel Siézar y Cindy Murillo, de Guanacaste; Royner Mora y Ana Ruth Esquivel, de Puntarenas.

De hecho, varios minutos después de Gordienko, José Miguel Villalobos usó su tiempo de análisis del discurso presidencial pasa asegurar que, en el tercer año del segundo gobierno de Óscar Arias, el 2009, hubo 39 femicidios y en el segundo año de Laura Chinchilla, el 2011, 42, esto con base en datos del Observatorio de la Violencia de Género del Poder Judicial.

Villalobo adujo que hubo más femicidios en esos años que en el cuatrienio de Rodrigo Chaves; sin embargo, eso no es así, con base en datos del mismo Observatorio que él usó.

De hecho, en el 2024, el Observatorio reporta 44 femicidios, y 36 en el 2025. En lo que va del 2026, ya se registran 10. Entre el 2022 y el 2026, el Observatorio registra 150 femicidios.

También alegó el oficialista que, entre el 2023 y el 2026, han disminuido los delitos en un 22%, haciendo alusión principalmente a los delitos contra la propiedad con números que ha señalado reiteradamente el Ministerio de Seguridad. No obstante, Villalobos tuvo que reconocer que los homicidios han aumentado en ese mismo periodo en un 23%, aunque alegó que “esa siempre ha sido la tendencia”.