Diputada de Pueblo Soberano se acoge a licencia de maternidad

Una legisladora del PPSO anunció que se acoge a la licencia por maternidad. En imagen, la foto de la fracción oficialista.

La legisladora Kristel Ward Hudson, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), anunció que se acoge formalmente a su licencia de maternidad.

La información fue confirmada por la oficina de prensa de su agrupación política este martes en San José. La pausa responde a los preparativos para el nacimiento de su segunda hija.

Ward manifestó que asume este momento con compromiso y reafirmó su intención de seguir la lucha por los derechos de las mujeres en todos sus roles. La diputada indicó que ninguna faceta de la vida femenina debe significar la renuncia a los sueños o a la vocación de servicio. Según la legisladora, cree en una sociedad que valore a las mujeres en cada etapa de sus vidas.

Kristel Ward, diputada por Limón del PPSO. (JOHN DURAN/John Durán)

Pese a la licencia, el despacho de la congresista informó que no interrumpirá sus labores. El equipo de trabajo mantendrá la atención de consultas, solicitudes y denuncias de la ciudadanía. También continuará la elaboración y el análisis de iniciativas de ley, así como las reuniones con comunidades y organizaciones.

La diputada electa por Limón indicó que, durante este período, se mantendrá activa en el seguimiento del quehacer legislativo, dentro de sus posibilidades, y que se reincorporará a las sesiones legislativas cuando su condición se lo permita, sin precisar una fecha aproximada.