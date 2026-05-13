Política

Diputada de Pueblo Soberano se acoge a licencia de maternidad

Legisladora no detalló cuándo regresará a sus funciones

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Por Sebastián Sánchez
Elección y cambio de Directorio legislativo para el periodo 2026-2027
Una legisladora del PPSO anunció que se acoge a la licencia por maternidad. En imagen, la foto de la fracción oficialista. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Kristel WardPPSOlicencia de maternidad
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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