Diputada abandona bloque independiente y postula su nombre al Directorio

Una diputada anunció este jueves que abandonará el bloque independiente, para seguir trabajando de forma individual, y además se postulará para un cargo propietario en el Directorio legislativo.

Se trata de la congresista Cynthia Córdoba Serrano, que tomó la decisión luego de sentir su descontento con ciertas actuaciones dentro del bloque de legisladoras tránsfugas.

“Esta decisión la tomé hoy, a la luz de ciertas cosas que, de algún modo, no me generan felicidad o me han incomodado. Por ejemplo, que se diga que hay vocerías de parte del bloque, cuando cada una es una voz independiente. Lo que se pensó fue en denominadores comunes y encuentros, pero ni doña Johana, ni doña Gloria ni doña Kattia son mi voz, yo tengo mi propia voz”, dijo Córdoba a La Nación.

La congresista formó parte del bloque parlamentario de independientes exactamente durante un mes, pues ese grupo se conformó el 24 de marzo pasado, con el objetivo de apostar por el consenso y no la confrontación, luego de los ataques que recibieron de parte de la vocera chavista, Pilar Cisneros, y el subjefe del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, durante una reunión de jefaturas de fracción.

En ese bloque están, aparte de ella, Gloria Navas, quien renunció a Nueva República en abril de 2024; Kattia Cambronero, que dejó el Liberal Progresista en noviembre pasado, y Johana Obando.

Cynthia Córdoba y Johana Obando renunciaron al PLP a inicios de marzo, luego de reclamar poco o nulo respaldo de parte de la fracción liberal, por el retiro de sus visas estadounidenses, a causa de las posiciones que han mantenido respecto de la implementación de la tecnología 5G en el país.

En su argumentación, la diputada Córdoba enfatizó que si las demás fracciones necesitan saber su posición sobre una decisión que se va a tomar, tienen que preguntarle a ella directamente, y no a las otras independientes.

“Ese tema no me gusta. Siento que se puede apropiar alguna de las personas, pero yo no estoy en una fracción política, soy independiente. En ese sentido, me quiero alejar de ese tipo de etiquetas, de que hay una vocería, cuando yo tengo mi propia voz", dijo.

Respecto a los denominadores comunes, proyectos en los cuales pueda tener coincidencia con las otras independientes, eso se mantiene, pues su decisión no se debe a enemistad.

“Estoy velando por mis intereses, pero buscando evitar cualquier conflicto futuro. Prefiero estar yo en mi situación personal y profesional, tomando mis propias decisiones como legisladora, prefiero trabajar sola”, dijo.

Cynthia Córdoba peleará la primera secretaría

Además de abandonar el bloque, la diputada independiente confirmó que disputará la primera secretaría del Directorio, porque considera que ese puesto ha servido para politizar los nombramientos de los funcionarios del Congreso. En su caso, ella espera impulsar una profesionalización de esos nombramientos, lejos de los intereses meramente políticos.

La congresista reconoció que está más cerca de la candidatura de Rodrigo Arias para reelegirse en la presidencia legislativa, pero dijo que también ha tenido conversaciones con las otras aspirantes, Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Rosalía Brown, de Nueva República (PNR).

“Se me han acercado otras personas, como don Fabricio Alvarado, hablé con el Frente Amplio, que apoya a doña Vanessa, y ella también me habló. Yo quisiera que sea una mujer presidenta legislativa”, indicó.

Córdoba puntualizó que ha tenido conversaciones más formales y fuertes con Arias, en función de sus intereses en las diferentes fracciones, y dijo que si bien querría una presidenta, en la Asamblea se manejan “lamentablemente” muchos intereses.

“Por derecho, debería ser una mujer. En 200 años, solo ha habido cuatro presidentas. A pesar de que la mitad somos mujeres, los partidos tienen líneas muy fuertes que siguen todos sus integrantes, eso pone en desventaja a otros candidatos”, comentó.

Noticia en desarrollo