Deudas con pensiones podrían llevar al cierre de colegios privados, advierte Jupema

Las escuelas y colegios privados que no pagan las cuotas de las pensiones de su docentes se exponen al cierre. Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), advirtió de que, si bien promueven la firma de arreglos de pago para acabar con la morosidad, no descartan recurrir al cobro judicial y a la clausura de los centros hasta que se pongan al día. A su vez, la institución exige al Ministerio de Educación Pública (MEP) colaborar en el ataque a la evasión, para evitar que los educadores no puedan disfrutar de su retiro y que los estudiantes sufran por la interrupción de procesos formativos.

