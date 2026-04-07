Política

Despidos masivos en el INS alcanzaron a mujeres en licencia de maternidad y personas por jubilarse, confirma subgerente comercial

El jerarca defendió los 130 despidos como parte de un ajuste para reducir gasto, aunque admitió errores, litigios en curso y cuestionamientos por un patrocinio de ¢884 millones

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Por Lucía Astorga
Claudio León Sánchez, subgerente de negocios del INS, reconoció errores en los 130 despidos que efectuó la empresa de seguros en 2025.
Claudio León Sánchez (derecha), subgerente de negocios del INS, reconoció errores en los 130 despidos que efectuó la empresa de seguros en 2025. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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