Política

Denuncia contra José Miguel Villalobos ‘será tramitada como corresponde’, anuncia Yara Jiménez

Presidenta legislativa, Yara Jiménez, confirmó que la denuncia presentada por una diputada del Frente Amplio fue recibida por el Directorio

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Por Aarón Sequeira
La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, conversa con el diputado oficialista José Miguel Villalobos.
La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, conversa con el diputado oficialista José Miguel Villalobos. Ella confirmó que se recibió una denuncia contra él y se tramitará como corresponde. (Aarón Sequeira /La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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