Política

Diputada del Frente Amplio presenta denuncia formal contra José Miguel Villalobos

Legisladora presentó la denuncia contra el oficialista por violencia contra una mujer en política, de acuerdo con el Reglamento contra ese tipo de actuaciones

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Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
Diputados plenario legislativo
El diputado José Miguel Villalobos, del PPSO, fue denunciado por violencia contra las mujeres en política. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)







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Violencia contra las mujeres en políticaJosé Miguel VillalobosDenuncia
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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