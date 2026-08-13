Diputada del Frente Amplio presenta denuncia formal contra José Miguel Villalobos

El diputado José Miguel Villalobos, del PPSO, fue denunciado por violencia contra las mujeres en política.

Una diputada del Frente Amplio (FA) presentó una denuncia contra el legislador José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), este miércoles 12 de agosto a las 6 p. m., por presunta violencia contra las mujeres en la política.

Se trata de una denuncia al amparo de la Ley 10.235, Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política y el Reglamento de diputaciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política.

Dentro del reclamo, se señalan conductas del oficialista que habrían irrespetado, sexualizado y ofendido a la congresista en su dignidad como diputada, en afectación a todas las mujeres en política.

La citada ley define y sanciona una serie de conductas y manifestaciones que constituyen violencia contra las mujeres en los ámbitos de la política, principalmente cuando producen menoscabo en la credibilidad y la reputación mediante ataques o calificativos humillantes y la reproducción de estereotipos de género o discriminación en el ejercicio del cargo.

La Ley 10.235 establece, en su artículo 1, que esa normativa busca prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres en la política como una práctica discriminatoria que atenta contra el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Esa norma establece que cualquier denuncia contra una diputación sea presentada ante el Directorio legislativo y se conforme una comisión investigadora con un plazo acotado para estudiar los hechos denunciados y se determine si corresponden sanciones políticas, éticas o administrativas, de acuerdo con las presuntas faltas.

Consultado por La Nación sobre la denuncia en su contra, Villalobos comentó que no conoce el fondo del reclamo en su contra, pero sí reconoció que desde este miércoles estaba enterado de que se presentó dicha denuncia.

“No conozco qué dice; por lo tanto, sería irresponsable referirme al fondo. Desde luego, estoy consciente de lo que digo, y en ningún momento he generado ningún acto de violencia política contra nadie, y menos contra una mujer”, declaró el diputado oficialista.