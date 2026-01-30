Política

Debate Trivisión: Natalia Díaz asegura que el estado de excepción no es posible: ‘Yo no estoy dispuesta a encerrar a la gente buena’

Candidatos se refieren a si tomarían medidas de seguridad similares a las de El Salvador

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Natalia Díaz, candidata de Unidos Podemos, en debate en Trivisión
Natalia Díaz, candidata de Unidos Podemos, en debate en Trivisión (Cap/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Debate pregrabado en TrivisiónLaura FernándezFabricio AlvaradoEliecer FeinzaigAriel RoblesNatalia Diaz
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.