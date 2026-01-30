Debate Trivisión: Natalia Díaz asegura que el estado de excepción no es posible: ‘Yo no estoy dispuesta a encerrar a la gente buena’

La candidata presidencial del partido Unidos Podemos (UP), Natalia Díaz, dijo que el estado de excepción no es posibles en Costa Rica, durante el debate pregrabado de Trivisión que se transmitió este jueves.

“Yo no estoy dispuesta a encerrar a gente buena para que todos sigan haciendo la fiesta y el relajo que se tienen. Aquí lo que tenemos que hacer es velar que este país sea protegido y ejercer la fuerza del Estado, como tiene que ser”, apuntó Díaz.

Esta fue la respuesta de la candidata a presidencial a la pregunta de los moderadores sobre cuáles medidas del plan de seguridad de El Salvador “tropicalizaría” para aplicarlas en Costa Rica.

Natalia Díaz dijo que sí tomaría buenas experiencias en seguridad de otros paises, incluido El Salvador, pero no el estado de excepción. En este punto, fue enfática en que los migrantes que lleguen al país a trabajar “serán aceptados”.

Díaz ordenará intervenciones en barrios para sacar migrantes irregulares

Por el contrario, “si viene a hacer daño, a enseñar mañas que no son propias de los costarricenses, aquí no entra”.

Díaz aseguró que ordenará intervenciones en los barrios, cuarterías ilegales para determinar quiénes tienen estatus irregular y sacarlos del país inmediatamente

“Porque aquí hay trata, prostitución, es una guarida del crimen. Es un relajo lo que tenemos hoy. Somos generosos y solidarios, sí, pero no podemos ser ingenuos y seguir permitiendo el desorden que tenemos hoy”, añadió Díaz.

Fernández: ‘El Salvador es un referente de cómo se hacen bien las cosas’

Por su parte, la candidata de Pueblo Soberano, Laura Fernández, aseguró que el Gobierno de El Salvador “es un gran referente a nivel mundial en cómo se hacen bien las cosas”. Por eso, además de otras medidas de seguridad, Fernández dijo que tienen “una línea de cooperación abierta” con el presidente Nayib Bukele y los funcionarios de El Salvador que “lograron hacer un giro radical en la inseguridad que vivía ese país”.

Sobre esta pregunta, los candidatos presidenciales, Ariel Robles, del Frente Amplio, y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, se mostraron en contra de seguir las medidas de seguridad salvadoreñas y argumentaron tener planes propios adaptados a Costa Rica.

“En vez de andar imitando medidas de países que nunca han tenido democracia de la cual presumir, y que ciertamente hoy no es un democracia, nosotros tenemos nuestros propios planteamientos”, dijo Feinzaig.

“Por supuesto que coincidimos con algunos de nuestros compañeros, es necesario recuperar el control del territorio. Es necesario policías más equipados, estamos planteando 10.000 policías más, pero sobre todo un cambio de enfoque”, agregó el candidato del PLP.

Feinzaig dijo que atacarán a los narcos con inteligencia criminal y financiera para eliminar la capacidad de generar ganancias por parte de las organizaciones criminales.