Debate presidencial de la UCR: vea aquí la transmisión en vivo del encuentro entre 17 candidatos

A eso de las 5 p. m. los candidatos comenzaron a llegar al aula magna para el debate de la UCR.

Diecisiete candidatos presidenciales participan este lunes, desde las 6 p. m., en el debate presidencial organizado por la Universidad de Costa Rica , de cara a las elecciones del próximo domingo 1.° de febrero.

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.