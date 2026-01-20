Debate presidencial de la UCR: vea aquí la transmisión en vivo del encuentro entre 17 candidatos

Diecisiete candidatos presidenciales participan este lunes, desde las 6 p. m., en el debate presidencial organizado por la Universidad de Costa Rica, de cara a las elecciones del próximo domingo 1.° de febrero.
