Debate Grupo Extra-CFIA: candidatos cierran con llamado a tender puentes y unir al país frente al autoritarismo

De izquierda a derecha: Alvaro Ramos Chaves, Partido Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles Barrantes, Partido Frente Amplio (FA); Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Natalia Díaz Quintana, Partido Unidos Podemos (UP) y Juan Carlos Hidalgo Bogantes, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). El atril vacío pertenece a la candidata de Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández.

Durante los mensajes finales de los cinco candidatos presidenciales, en el debate organizado por el Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), predominó el llamado a la unión.

Los candidatos invitados fueron: Claudia Dobles (Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional) y Natalia Díaz (Unidos Podemos).

Según informó Diario Extra, Laura Fernández había confirmado su participación en el foro, pero posteriormente declinó asistir, por lo que el podio asignado a la candidata chavista quedó vacío.

“Lo que ha ocurrido hoy me ha devuelto mucho la esperanza. Sé que desde un ambiente de concordia podemos contar con que, incluso, aunque tengamos diferencias, todos los que estamos aquí podemos construir juntos”, dijo Álvaro Ramos.

El candidato liberacionista explicó que, pese a los problemas surgidos por los inconvenientes técnicos, las candidaturas decidieron continuar con el debate.

“Hoy, aquí, prácticamente todos tuvimos problemas y estuvimos comentando los unos a los otros: ‘hey, ¿qué hacemos? ¿tiramos la toalla? ¿nos vamos de este debate? Debo decir que fue maravilloso decir: ‘No, no, aguantemos, quedémonos, terminemos porque el pueblo de Costa Rica escuche nuestras propuestas’“, aseveró Ramos.

El candidato verdiblanco resaltó que eso es una señal de que el espíritu solidario todavía existe.

Durante el debate, Henry Rodríguez, director de Extra Radio, explicó que el atraso se debió a un problema técnico, específicamente en la transcripción simultánea de las preguntas para el candidato liberacionista.

Rodríguez explicó que con esto se busca que el debate sea en “igualdad de condiciones”.

Mensaje de unión

La candidata Dobles agradeció a todos los aspirantes que sí asistieron al debate: “no todas las candidaturas vienen, no todas dan la cara para responder a preguntas técnicas, políticas y preguntas de qué queremos y hacia dónde queremos llevar al país”.

Durante el mensaje final, candidatos resaltaron que el país necesita construir puentes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La ex primera dama agregó que para que Costa Rica “cierre sus heridas” requiere de un liderazgo que una y no que queme los puentes: “coincido con don Álvaro, que el día de hoy hemos sido prueba de que somos capaces de construir puentes y que en nuestras diferencias nos podemos unir”, agregó.

La candidata de Unidos Podemos afirmó que quien asuma la Presidencia de la República no debe ser alguien que llegue al cargo con la intención de “sacarse un clavo”.

“Es una persona que no puede tener odios, rencores, inseguridades. No puede ir a destruir el país. Tiene que ir a tender puentes. Tenemos diferencias y las vamos a tener, pero ya estando en gobierno hay que construir y se los dice alguien que estuvo en la administración (de Rodrigo Chaves) y que no estuvo de acuerdo con la forma”, dijo Díaz.

El candidato frenteamplista reafirmó que Costa Rica requiere dialogar, pero también hacer un “ejercicio de memoria”.

Álvaro Ramos del PLN y Ariel Robles del FA participaron en el evento organizado por la Extra y el CFIA. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Robles afirmó que existen tres propuestas de cara a una eventual segunda ronda. La primera, correspondiente al oficialismo, dijo que ya está “sembrada”, la calificó de “autoritaria” y aseguró que no le interesa debatir en democracia, pues —según señaló— viene “por absolutamente todo”.

Señaló que, ante un escenario de empate para definir quién acompañará al oficialismo en el balotaje, las opciones para el electorado serían “volver al pasado”, en referencia al PLN, PUSC y PAC, o respaldar su planteamiento, el cual, afirmó, proviene de “otra Costa Rica”.

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aunque el mensaje del candidato socialcristiano no hizo referencia a la unión, sí afirmó que en las próximas elecciones el país decide un rumbo: “¿Qué tipo de Costa Rica queremos?, ¿queremos apostar por la mediocridad o el estancamiento o por el cambio por resultados?“, dijo Hidalgo.