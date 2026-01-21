Política

Debate Grupo Extra-CFIA: candidatos cierran con llamado a tender puentes y unir al país frente al autoritarismo

Pese a las diferencias ideológicas, los aspirantes coincidieron en la necesidad de unir al país

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Debate, organizado por Grupo Extra y CFIA
De izquierda a derecha: Alvaro Ramos Chaves, Partido Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles Barrantes, Partido Frente Amplio (FA); Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Natalia Díaz Quintana, Partido Unidos Podemos (UP) y Juan Carlos Hidalgo Bogantes, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). El atril vacío pertenece a la candidata de Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Álvaro RamosAriel RoblesClaudia DoblesNatalia DíazJuan Carlos Hidalgodebate ExtraElecciones 2026
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.