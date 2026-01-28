Debate de Repretel-Noticias Monumental: Laura Fernández fustiga la ‘ley del olvido’ para deudores de Álvaro Ramos; dice que no cree en ella

La candidata oficialista Laura Fernández criticó la propuesta de "ley del olvido" de Álvaro Ramos durante el debate de este martes y afirmó que no creía en ella. Lea los detalles del intercambio

Laura Fernández, candidata presidencial del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), afirmó que no cree en la “ley del olvido” para deudores que propone Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN). Su postura se dio durante el Debate Total, organizado por Repretel y Noticias Monumental, este martes 27 de enero.

“Yo francamente, don Álvaro, no creo en esas leyes del olvido que lo que hacen es alcahuetear a gente y después utilizar presupuesto y fondos públicos de todos para financiar eso”, expresó Fernández.

La declaración surgió en un espacio en el que los candidatos se formulan preguntas entre sí. Ramos consultó a Fernández sobre sus reflexiones en torno al narcotráfico y los préstamos gota a gota en el país, así como las acciones para combatirlos.

“Sobre el tema del gota a gota, don Álvaro, evidentemente hay que hacer una reforma legal, porque la ley que se aprobó en el gobierno del PAC -en el más reciente- fue una ley de usura, que lo que pretendía era combatir las tasas de interés que afectaban o que estaban desproporcionalmente calculadas.

“Sin embargo, en vez de dar un remedio, se jalaron un tortón, dejando un montón de costarricenses sin la posibilidad de tener un crédito digno o una tarjeta de crédito. Eso lo vamos a revisar con los 40 diputados en el próximo gobierno”, señaló la candidata.

Tras esa respuesta, Ramos recordó que los préstamos gota a gota existían antes de la aprobación de la ley de usura y que, desde Liberación Nacional, también plantean revisar la normativa, aunque con propuestas distintas. Entre ellas, mencionó la ley del olvido para deudores, lo que detonó el comentario inicial de Fernández.

“Nosotros sí tenemos un plan para reactivar la producción nacional, para refinanciar las deudas de tantísimas personas que tienen que pagar demasiado, y una ley del olvido para limpiar las manchas de muchas personas que no tienen acceso a crédito formal”, afirmó Ramos.

Fernández rechazó esa propuesta y sostuvo que respalda las políticas impulsadas por el actual gobierno.

“Creo más bien en las políticas que hemos llevado para generar miles de empleos y para sacar a centenares de personas de la pobreza. Zonas francas boyantes, empleo para mujeres, para jóvenes, creo que esa es la ruta correcta que debemos seguir hacia el futuro”, concluyó.

Repretel y Noticias Monumental convocó, este martes, a ocho aspirantes, quienes participan en un formato de confrontación directa.

Además de Fernández y Ramos, el encuentro incluye a Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).

El debate se lleva a cabo en las instalaciones de Repretel, en La Uruca, a partir de las 7:30 p. m.