Política

Costa Rica entierra ley de 1902 que castigaba con cárcel a los periodistas

La norma fue firmada por el presidente Rodrigo Chaves tras la aprobación del Congreso

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Por Sebastián Sánchez
Rodrigo Chávez posterior a la comparecencia con diputados en la Asamblea Legislativa
La Asamblea Legislativa aprobó la norma, en segundo debate, el pasado 3 de febrero, con el voto afirmativo de 43 legisladores. Rodrigo Chaves la sancionó. (JOHN DURAN/John Durán)







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Ley de Imprentainjurias y calumniasperiodistas
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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