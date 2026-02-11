Costa Rica cae dos puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción

El país alcanzó su mejor puesto en el 2017 y el peor en el 2020.

Costa Rica cayó dos puestos en la edición 2025 del Índice de Percepción de la Corrupción, publicado anualmente por la organización Transparencia Internacional.

En el último índice publicado en la página web de la organización, Costa Rica se ubicó en el puesto 46 de 182 países, con una calificación de 56 de 100, al igual que Portugal y Granada, y un puesto abajo de Arabia Saudita.

En las últimas 14 ediciones, Costa Rica alcanzó su punto más alto en el 2017, cuando tuvo una calificación de 59, y la más baja fue en el índice del 2020, al obtener 54.

El índice se construye combinando encuestas y evaluaciones de expertos y empresarios sobre la corrupción en el sector público, y luego estandarizando esos datos en una escala de 0 a 100.

Se utilizan alrededor de 13 fuentes de datos de 12 instituciones independientes, como el Banco Mundial, Foro Económico Mundial, firmas de riesgo, centros de investigación, entre otros.

Cada fuente mide percepciones sobre corrupción en el sector público: sobornos, malversación, uso del cargo para beneficio privado, nepotismo y capacidad del Estado para controlar la corrupción. Además, solo se incluyen países que aparezcan al menos en 3 de esas fuentes, para asegurar mínimo de información.

El mejor ubicado es Dinamarca, con calificación de 89, seguido por Finlandia (88), Singapur (84), Nueva Zelanda (81) y Noruega (81).

En lo más bajo del índice se ubican se ubican Somalia y Sudán del Sur, con calificación de 9, superados por Venezuela (10), Yemen (13), Libia (13) y Eritrea (13).