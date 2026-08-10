Política

Corte Plena se opone a proyecto de Marta Esquivel para que diputados elijan al fiscal general: ‘Es una iniciativa peligrosa para la democracia’

Magistrados subrayan que trasladar la elección del fiscal a la Asamblea Legislativa debilita las salvaguardas contra presiones políticas

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Por Lucía Astorga
El criterio de la Corte Plena obligaría al Congreso a reunir 38 votos para aprobar proyecto de Marta Esquivel para que los diputados elijan al fiscal general.
El criterio de la Corte Plena obligaría al Congreso a reunir 38 votos para aprobar proyecto de Marta Esquivel para que los diputados elijan al fiscal general. (Diseño Canva /La Nación)







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Marta EsquivelElección fiscal generalCorte Plena
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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