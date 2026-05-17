Política

Concejo Municipal de La Unión rechaza gasto de ¢3 millones para comprar sacos, camisas, blusas y chalecos formales a funcionarios

El plan de la Municipalidad de La Unión incluía sacos formales, camisas tipo polo, blusas y chalecos para actividades protocolarias. La Auditoría Interna cuestionó la razonabilidad del gasto

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Por Cristian Mora
Parque de Tres Ríos
La propuesta contemplaba la compra de prendas como sacos formales, chalecos y camisas tipo polo para funcionarios vinculados a actividades protocolarias y de representación institucional de la Municipalidad de La Unión. (cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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