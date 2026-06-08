Política

Comisiones provinciales desaparecen del Congreso en primer año del cuatrienio; oficialismo y oposición discrepan sobre impacto

Mientras el oficialismo sostiene que las comisiones provinciales duplican funciones, la oposición afirma que estos órganos permiten impulsar proyectos regionales

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Por Cristian Mora
Los nuevos diputados llegaron este viernes a conocer los sistemas de votación en las comisiones de la Asamblea Legislativa. Los técnicos les explican el sistema de registro, votación y el orden de uso de la palabra en las comisiones. También habrá un simulacro de sesión en el plenario.
La Asamblea Legislativa no conformará comisiones provinciales durante el primer año del actual periodo legislativo. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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