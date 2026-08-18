Comisión de Educación tendrá su primera sesión 110 días después de que la Asamblea Legislativa inició funciones

La Comisión de Educación es presidida por la diputada Anna Katharina Müller, mientras que la secretaria es ocupada por Esmeralda Britton, ambas integrantes del oficialista PPSO.

La Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa sesionará por primera vez este miércoles 19 de agosto, casi cuatro meses después de que los diputados asumieron funciones y más de dos meses después de que el órgano fuera instalado.

La comisión se reunió una única vez desde el inicio del periodo legislativo 2026–2030: el 4 de junio para su instalación y para elegir como presidenta a Anna Katharina Müller, exministra de Educación y diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). La elección contó con los votos de los tres diputados de esa fracción que integran el órgano.

Desde entonces, el foro no ha celebrado ninguna sesión de trabajo. Su primera reunión ordinaria está prevista para este miércoles a las 8 a. m., debido al horario especial que mantiene el plenario para tramitar el proyecto de jornadas laborales excepcionales –conocido como jornadas 4-3–.

Ejecutivo tuvo control durante tres meses

Los proyectos de educación quedaron fuera de la agenda de prioridades del gobierno de Laura Fernández, durante el periodo de sesiones extraordinarias.

Una parte importante de la explicación de la parálisis está en el funcionamiento de las sesiones extraordinarias.

Entre el 1.° de mayo y el 31 de julio, el Poder Ejecutivo tuvo la potestad de definir cuáles proyectos podían ser conocidos por los diputados, tanto en el plenario como en las comisiones. Durante esos tres meses, el gobierno de la presidenta Laura Fernández no convocó ningún proyecto relacionado con la educación para ser tramitado por esta comisión.

Para José María Villalta, diputado del Frente Amplio (FA), esa decisión evidencia que la educación no estuvo entre las prioridades del nuevo gobierno. “La Comisión de Educación no ha caminado, básicamente, porque la educación no es una prioridad en este gobierno”, afirmó.

La ausencia de proyectos convocados por el Ejecutivo tuvo un efecto directo sobre la comisión: aunque sus integrantes estaban formalmente designados desde junio, no tenían una agenda de proyectos que pudieran tramitar durante las extraordinarias.

La diputada Iztarú Alfaro, subjefa de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), también señaló al Ejecutivo como responsable de esa primera etapa de inactividad. “Hay una crisis educativa enorme, no solamente en la parte formativa, sino también la infraestructura escolar”, señaló.

Plenario consume jornada legislativa

Los diputados sesionan a doble jornada para avanzar en las mociones del proyecto de jornadas 4-3. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

A la decisión del Ejecutivo se sumó, posteriormente, la agenda que domina al plenario. Con el inicio de las sesiones ordinarias, los diputados han debido dedicar buena parte de su tiempo al trámite del proyecto de ley sobre jornadas laborales excepcionales 4-3, expediente 24.290.

El jefe del PPSO, Nogui Acosta, puso nuevamente el expediente a despacho, con lo cual reactivó su trámite en la Asamblea Legislativa. El proyecto había quedado relegado en el periodo anterior, pero su procedimiento de vía rápida —aprobado a mediados de 2025— mantiene una dinámica particular que obliga al Congreso a dedicarle dos turnos de trabajo de lunes a jueves, de 9 a. m. a mediodía y de 3 a 7 p. m., con la excepción del miércoles.

Alfaro señaló que la comisión comenzó a moverse en las últimas semanas, justamente cuando inició el periodo de sesiones ordinarias. “Hace unas semanas que nos empezamos a reunir los integrantes de la comisión, para ver algunos proyectos, y ya por fin, mañana tenemos por primera vez la convocatoria de la comisión”, dijo.

La legisladora agregó que tuvo una reunión personal con Müller, al igual que otros integrantes del órgano, y que fue después de los primeros meses de inactividad cuando la presidenta comenzó a contactar a los diputados para plantear mecanismos de priorización de los temas.

Müller justifica parálisis

Müller no aceptó una entrevista con La Nación para explicar las razones de la falta de sesiones. Por medio del equipo de prensa del PPSO, remitió un comunicado en el que defendió que durante las últimas semanas los diputados han trabajado en la coordinación necesaria para poner en funcionamiento el órgano.

Según la legisladora, la semana anterior los integrantes de todas las fracciones representadas en la comisión sostuvieron una reunión de coordinación general para establecer el horario de trabajo y garantizar la continuidad de la agenda legislativa. Como resultado de ese encuentro, acordaron sesionar ordinariamente los miércoles a las 9 a. m.

Müller alegó que la ausencia de sesiones durante este periodo “no responde a una falta de interés en los temas de ciencia, tecnología y educación”. Afirmó, por el contrario, que existe “plena disposición” de los diputados para avanzar en los proyectos que corresponden a la comisión.

“Nuestro compromiso es que la Comisión pueda desarrollar su trabajo de manera ordenada, responsable y eficiente, atendiendo los proyectos de ley y las iniciativas que tienen incidencia directa en el desarrollo científico, tecnológico y educativo de Costa Rica”, señaló.

Propuesta de trabajo oficialista

La diputada oficialista también planteó a los integrantes del órgano realizar primero un análisis de los proyectos pendientes, con el propósito de determinar cuáles tienen mayor viabilidad y en cuáles existe la posibilidad de alcanzar acuerdos entre las fracciones.

Villalta confirmó que esa es la propuesta que ha planteado Müller. “Lo que plantea la presidencia es que primero veamos la agenda legislativa para ver en cuáles temas nos ponemos de acuerdo”, explicó.

El frenteamplista dijo que considera positivo buscar acuerdos entre las bancadas, pero advirtió que ese trabajo previo no debería convertirse en una razón para prolongar la inactividad. “La mejor forma de avanzar es haciendo, sesionando y poniendo los temas en discusión, de manera que podamos avanzar más rápido”, afirmó.

La comisión está integrada por Müller y Alfaro, así como por los oficialistas Esmeralda Britton, Fernando Obaldía y Grethel Ávila, y por el liberacionista Mangell Mc Lean y Villalta, del Frente Amplio.