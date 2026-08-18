Política

Comisión de Educación tendrá su primera sesión 110 días después de que la Asamblea Legislativa inició funciones

Durante los tres meses de sesiones extraordinarias, el Gobierno de Laura Fernández no convocó ningún proyecto de educación para su trámite en la comisión

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Por Lucía Astorga
Anna Katharina Muller
La Comisión de Educación es presidida por la diputada Anna Katharina Müller, mientras que la secretaria es ocupada por Esmeralda Britton, ambas integrantes del oficialista PPSO. (Asamblea Legislativa/Cortesía)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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