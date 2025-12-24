Claudia Dobles reaparece con el expresidente Carlos Alvarado en su mensaje navideño: esto dijo

La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, reapareció públicamente junto al expresidente Carlos Alvarado para enviar un mensaje durante la tregua navideña, en el que centró su discurso en la inseguridad que atraviesa el país.

Durante su intervención, Dobles cuestionó el impacto de la violencia en la vida cotidiana de las familias costarricenses y llamó a no normalizar esa realidad.

“Hoy, muchas de nuestras familias han tenido que cerrar la puerta. Esta Navidad quisiera invitarles a algo sencillo: a no resignarnos, a trabajar para que Costa Rica vuelva a ser un lugar donde las familias vivan tranquilas y en libertad. Les deseamos una Navidad de luz, unión y, sobre todo, esperanza”, expresó junto el expresidente Alvarado.

En distintos medios de comunicación, Dobles también ha sido consultada por la ausencia habitual de Carlos Alvarado en sus actividades de campaña. La candidata explicó que esto se debe a que el expresidente trabaja fuera del país, razón por la cual no suele acompañarla de forma regular en actos públicos.

La tregua navideña aplica entre el 16 de diciembre y el 1.º de enero. Sin embargo, los candidatos tienen derecho a tres mensajes navideños —que deben de ser idénticos— pautados por una sola vez en cualquiera de los medios de comunicación colectiva inscritos ante el TSE.

La CAC incluye al Partido Acción Ciudadana y a Agenda Democrática Nacional. La primera de esas agrupaciones llevó a Alvarado a la Presidencia de la República en 2018.