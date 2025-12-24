Política

Claudia Dobles reaparece con el expresidente Carlos Alvarado en su mensaje navideño: esto dijo

Dobles es candidata presidencial y ex primera dama de la República

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El expresidente Carlos Alvarado reapareció junto con la actual candidata presidencial, y su esposa, Claudia Dobles.
El expresidente Carlos Alvarado reapareció junto con la actual candidata presidencial, y su esposa, Claudia Dobles. (Agenda Ciudadana/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia DoblesCarlos Alvaradotregua navideña
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.