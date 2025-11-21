Política

Claudia Dobles: ‘Menos show y más respeto por la institucionalidad’

Candidata de Coalición Agenda Ciudadana se pronunció sobre reunión entre embajadora congresista afín a Trump

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Candidatos a la presidencia de la república durante Debate Presidencial en la UNA
Dobles pide al Gobierno dejar de "victimizarse" políticamente y evitar la polarización por el tema del levantamiento del fuero. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia DoblesRodrigo ChavesTSe
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.