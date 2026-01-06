Claudia Dobles lanzó video con supuesta vendedora de productos por catálogo, pero en realidad se trata de la esposa de un candidato a diputado

En un video, la candidata presidencial Claudia Dobles identifica de forma errónea a una mujer.

La candidata presidencial Claudia Dobles difundió un video propagandístico en el que dice saludar a una madre soltera de dos adolescentes, a quien identifica como “doña Sonia”, vendedora de productos por catálogo, pero en realidad se trata de la esposa de un aspirante a diputado de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

La persona que aparece es Mariana Soto Calderón, esposa del candidato a diputado, Alexander Solís Delgado.

Según su perfil de LinkedIn, la mujer es periodista y relacionista pública. Además, señala que actualmente trabaja en cooperación internacional. Es graduada de la Universidad Latina.

Mariana Soto es una costarricense nacida en Sucre, Venezuela, según el Registro Civil.

Claudia Dobles

Su esposo, además de candidato a diputado por el segundo lugar en San José, fue presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) durante la administración del expresidente Carlos Alvarado Quesada, esposo de Dobles.

‘Representación’

Al ser consultados, la campaña de la ex primera dama alegó que se trata de un “spot publicitario, donde se representa precisamente a una mujer, madre soltera de dos adolescentes que realiza ventas por catálogo”.

Reconoció que la persona que hace esa “representación” es Mariana Soto Calderón, a quien identifican como “partidaria y voluntaria de la Coalición Agenda Ciudadana”.

“Este video es una dramatización, como todos los spots publicitarios que hemos hecho hasta la fecha y representa a las personas que se enfrentan a estas situaciones todos los días”, agregaron.

La campaña de la Coalición Agenda Ciudadana aseguró que “es austera y se basa en la donación y colaboración de voluntarios y voluntarias que sin importar su profesión o edad, donan su tiempo para hacer llegar el mensaje de nuestra propuesta partidaria, que honra y le da un lugar a las realidades de la población costarricense”.