Claudia Dobles lanzó video con supuesta vendedora de productos por catálogo, pero en realidad se trata de la esposa de un candidato a diputado

Campaña de Dobles se pronuncia ante cuestionamiento

Por Sebastián Sánchez
En un video, la candidata presidencial Claudia Dobles identifica de forma errónea a una mujer.
En un video, la candidata presidencial Claudia Dobles identifica de forma errónea a una mujer. (Composición de Canva/Cortesía)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

