Claudia Dobles lanza invitación a todos los candidatos presidenciales; uno ya contestó

Claudia Dobles, candidata de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), invitó a los demás aspirantes presidenciales a exigir la renuncia del ministro y el viceministro de Seguridad, Mario Zamora y Erick Jiménez Steller, al considerar que no han logrado resultados positivos en materia de seguridad en el país.

A través de una carta, Dobles llamó a firmar una solicitud para enviarla al mandatario Rodrigo Chaves. Así lo expresó en una conferencia de prensa.

Dobles argumentó que el mandatario Chaves ha peleado con la Contraloría, con la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), “pero no se está peleando con el crimen organizado que nos está robando vidas”.

Claudia Dobles exige la destitución del ministro y viceministro de Seguridad

Precisó que la misiva también incluye compromisos en materia de seguridad para aplicar desde el primer día del próximo gobierno, como reactivar el Consejo de Seguridad Nacional, retomar los megaoperativos policiales y fortalecer la vigilancia marítima con nuevas bases en Quepos y Bahía Drake.

Además, reinstalar a la Policía de Control de Drogas en todos los puertos del país, liberar los fondos retenidos al OIJ y presentar un presupuesto extraordinario para equipar a los cuerpos policiales.

De acuerdo con la candidata, las inacciones que ha tomado la administración de Chaves son “alarmantes” y han producido una “crisis de homicidios”. Expuso que, en solo este año, la crisis ha dejado un porcentaje de 2,7 muertes diarias, con un homicidio cada nueve horas y con cerca de 700 homicidios, de los cuales 250 corresponden a personas de entre 18 y 25 años.

“Estamos perdiendo a nuestros jóvenes”, dijo. Al mismo tiempo, criticó que esta realidad se ve reflejada en una política social fallida que empuja a la juventud al crimen organizado.

Según Dobles, solo en este año se han registrado 25 víctimas colaterales. “No se están matando entre ellos. Son vidas de nuestra gente. Son vidas de nuestro pueblo que requieren acciones y que nos arrollemos las mangas y nos pongamos a trabajar”, indicó.

La candidata enfatizó, también, en que el decomiso de drogas cayó en un 45% entre el 2021 al 2024. Además, señaló la violencia vivida por las mujeres en el país a nivel político, doméstico, en redes sociales y en las calles.

“Tenemos que decir, basta ya de la violencia contra las mujeres. Basta ya de los femicidios. No queremos perder a una más. Y esa narrativa se ha colocado desde el más alto poder de la República, desde el primer servidor tenemos narrativas que son violentas contra las mujeres”, dijo la candidata.

Candidato responde

Luego de la invitación de Dobles a los otros aspirantes para exigir la renuncia de los jerarcas de seguridad, Luis Amador, candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), fue el primero en responder y aceptar la solicitud.

En un audio enviado a la prensa, Amador externó “que en los último años Costa Rica se encuentra en una crisis de seguridad que no han sabido manejar”. No obstante, enfatizó que, pese a que está de acuerdo, los jerarcas son “protegidos” del presidente Chaves, por lo que el intento de Dobles será “inocuo y nunca alcanzará el resultado esperado”.

Amador también hizo una invitación a “sentarse a trabajar en conjunto”, con el objetivo para que la persona que gane las elecciones de 2026 “sea la persona que llegue, y tengamos un plan fuerte para luchar contra el crimen y devolverle a los costarricenses la tranquilidad en la vivíamos previamente”.