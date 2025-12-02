Ciudadano explica cómo empezaron los abucheos contra Rodrigo Chaves y cómo reaccionaron los policías y los seguidores del político

Parte del público abucheó al presidente Rodrigo Chaves en el acto del 1.° de diciembre, en la Plaza de la Democracia.

Danilo Baeza, uno de los ciudadanos que asistió el lunes al acto celebración del Día de la Abolición del Ejército en la Plaza de la Democracia, relató cómo empezaron los abucheos contra el presidente Rodrigo Chaves, lo que desembocó en que el mandatario enviara la Policía contra algunos asistentes.

Afirmó que, aunque había descontento por la presencia del mandatario, las personas estaban escuchando en silencio el discurso.

Ciudadanos abuchearon a Rodrigo Chaves durante su discurso en el acto de conmemoración de la abolición del ejército

Sin embargo, cuando el presidente pasó a su discurso habitual, en el que acusa a las instituciones, empezaron los abucheos.

Según el asistente, la gente se enojó porque Chaves “agarró todo el evento solemne del 1.° de diciembre y lo convirtió en una defensa para victimizarse”, en vez de conmemorar los 77 años de la abolición del ejército.

Baeza dijo que los abucheos ocurrieron de forma natural y sin organización, pues las personas querían escuchar y ver las presentaciones artísticas.

En videos del momento, se escucha a la gente gritar “¡música, música!“. Luego, decían ”fuera, fuera" y “está solo”.

Eso contrastó con quienes asistieron para apoyar al mandatario, que llegaron en grupo e incluso una persona llevaba una camisa con un mensaje contra el TSE.

“Eran los que andaban con banderas. Cuando llegó Chaves, ese grupo empezó a gritar ‘no está solo’. Se veía muy orquestado, como que el grupo fue llevado ahí a propósito”, afirmó Baeza.

Baeza agregó que, pese a que Chaves dijo que los que abucheaban eran “unos cuantos”, eso “es mentira, porque era la mayor parte de las personas”.

Según relató, los seguidores de Chaves comenzaron a gritar contra las personas que querían disfrutar de las actividades artísticas. Muchos pedían que empezara la música y gritaban “¡chivo!” para que el discurso terminara.

Baeza añadió que los seguidores del presidente le gritaron a uno de los asistentes “comunista” y le pedían que se fuera. “Fue cuando llegaron como diez oficiales de la Fuerza Pública. La persona se terminó yendo porque estaba rodeada por la Policía y por los seguidores de Chaves. Cuando se fue, empezaron a aplaudir”, dijo.

Según el testigo, los simpatizantes del mandatario se marcharon cuando comenzaron los conciertos, al igual que muchas otras personas que asistieron al evento, pero que se retiraron por la demora del discurso de Chaves.

Baeza explicó que él llegó porque estaba participando en las posadas que se realizaban desde el Teatro Nacional hacia el Museo Nacional. Cuando llegó a la Plaza de la Democracia, se ubicó en la parte de al frente y, solo al iniciar el evento y ver la llegada de Chaves, se dio cuenta de que el presidente participaría en la actividad.

Durante el acto, el mandatario indicó que, aunque Costa Rica no tiene Ejército, enfrenta “los ataques de un Poder Judicial que instrumentaliza la justicia para perseguir a quien no merece ser perseguido”. También, arremetió contra la Asamblea Legislativa, asegurando que un grupo de diputados paraliza proyectos importantes.

Baeza señaló que el presidente afirmó que “los mismos de siempre” están inventando métodos para perjudicarlo, en alusión a la solicitud del levantamiento de su imunidad por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que enfrente una investigación por presunta beligerancia política.