Cita de Yara Jiménez y Orlando Aguirre concluye sin acuerdo sobre elección de suplentes para Sala Constitucional

En la reunión entre presidentes del Congreso y de la Corte, no se dio ningún acuerdo sobre la elección de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.

La reunión entre la presidenta legislativa, Yara Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, concluyó este martes, al mediodía, sin acuerdo para que la Asamblea Legislativa haga el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, pese al riesgo de parálisis de ese tribunal, que lleva siete meses sin un solo suplente.

En la cita, realizada en el despacho de la Presidencia del Congreso, Aguirre le planteó a Jiménez la preocupación porque la falta de magistrados ha tenido un efecto en el trámite de bastantes asuntos sobre tutela de derechos fundamentales que no están siendo atendidos porque no hay suplentes.

Casi un centenar de expedientes no avanzan porque alguno de los siete jueces propietarios de la Sala Constitucional ha debido inhibirse y no hay quien asuma la función en su lugar.

“Esto es muy delicado en un Estado de derecho como el nuestro. Vivimos bajo el imperio de la ley y, en consecuencia, es necesario que los derechos contemplados en la ley se hagan valer y exista un órgano que los tutele como debe ser”, dijo el magistrado presidente de la Corte.

Cuanto terminó el encuentro entre ambos jerarcas, que se prolongó por menos de una hora y media, dieron conferencias por separado, a diferencia de lo que se hacía en el periodo anterior, cuando se realizaban ruedas de prensa conjuntas entre el jerarca legislativo y su invitado, fuera del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo.

En el encuentro entre Yara Jiménez y Orlando Aguirre también participaron el jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta; la presidenta de las comisiones de Asuntos Jurídicos y de la Especial de Nombramientos, Marta Esquivel, y el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gonzalo Ramírez.

Sobre el nombramiento de magistrados suplentes que deberá revisar nuevamente el Congreso, Yara Jiménez alegó que aún no han recibido una notificación formal de parte de la Corte Suprema, por lo cual necesitan ver qué les enviarán, estudiar el asunto y luego tomar una decisión.

‘No hay autoritarismo ni intransigencia’, dice Nogui Acosta

La jerarca del Congreso aseguró que Pueblo Soberano se mantiene firme en la convicción de que el proceso “debe hacerse tal como lo hemos expuesto”, es decir, que la Corte debía hacer un nuevo proceso de selección de aspirantes.

Al criterio de Jiménez, Nogui Acosta agregó que la nómina que estaba bajo estudio de la Asamblea para elegir nueve suplentes no estaba completa, pues hacían falta candidatos para tres suplencias.

“La decisión de la Corte tiene que ser formal y tienen que decirles cuáles son las condiciones para volvernos a mandar la misma nómina”, dijo el vocero oficialista.

Acosta agregó que ninguna fracción puede nombrar magistrados propietarios ni suplentes, pues se requieren 38 votos.

“No hay autoritarismo ni intransigencia de parte de la fracción de gobierno”, dijo Nogui Acosta. Añadió que la nómina que estudió la anterior Comisión de Nombramientos no genera acuerdo, “y si no hay acuerdo, no podemos votar”.

El jefe del PPSO arguyó que van a esperar qué envía la Corte, si manda una nómina completa (24 candidatos para 12 magistraturas suplentes), y “si vamos a poder transar sobre ella, en el bueno sentido: un acuerdo político que asegure 38 votos”.

Acosta añadió que, mientras no haya información, no se puede tomar ninguna decisión.