Política

Cita de Yara Jiménez y Orlando Aguirre concluye sin acuerdo sobre elección de suplentes para Sala Constitucional

Presidente de la Corte expresó preocupación por falta de voluntad para nombrar magistrados suplentes; Pueblo Soberano espera notificación oficial sobre devolución de la nómina

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Por Aarón Sequeira
reunión de yara jiménez y orlando aguirre
En la reunión entre presidentes del Congreso y de la Corte, no se dio ningún acuerdo sobre la elección de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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