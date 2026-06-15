‘Ahora sí haremos un análisis exhaustivo de candidatos a suplentes’ de Sala Constitucional, anuncia Nogui Acosta

El jefe de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, reconoció que la Corte tenía la prerrogativa de reenviar la lista de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional que ellos rechazaron.

El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, anunció este lunes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, que ahora sí van a hacer un anáisis exhaustivo de la lista de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

El vocero del partido de gobierno indicó que, si bien no han sido notificados de manera oficial por la Corte Suprema de Justicia sobre su decisión de devolver intacta la nómina de aspirantes a suplentes constitucionales, se dieron por enterados a través de los medios de comunicación.

Nogui Acosta tomó la palabra por el orden, en el plenario, para reconocer que es una prerrogativa de la Corte Plena negarse a hacer un nuevo concurso para elegir candidatos, desde cero.

En ese sentido, dijo que ahora sí van a hacer un análisis exhaustivo de las candidaturas a magistrados, cosa que se negaron a hacer cuando entraron al Congreso y, en cinco rondas de votación se negaron a votar por algún aspirante, alegando desconocimiento de los perfiles.

Por eso, Pueblo Soberano impulsó una moción de orden el miércoles pasado, que solo se aprobó con sus votos, para rechazar la nómina de 18 candidaturas para nombrar nueve magistrados suplentes, y pedir un nuevo proceso.

Ese nuevo proceso podría tomarse, según el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, un año. En ese tiempo, el tribunal podría quedar paralizado, porque no tienen un solo suplente y el órgano debe tener sus siete integrantes para poder funcionar.

En su intervención, Nogui Acosta dijo que esperaba que la Corte no solo enviara candidatos para nueve puestos suplentes, sino también candidatos para las otras tres suplencias, pero ese proceso de selección de aspirantes apenas está en curso en la Corte.

“Espero que la Corte así lo haga esta vez y no nos mande una nómina incompleta”, dijo.

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