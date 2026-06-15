Política

‘Ahora sí haremos un análisis exhaustivo de candidatos a suplentes’ de Sala Constitucional, anuncia Nogui Acosta

Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano, reconoció que la Corte tiene la prerrogativa de enviar la misma lista de aspirantes a magistrados suplentes

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Por Aarón Sequeira
Plenario de la Asamblea Legislativa, diputados, 10 de junio, 2026, discusión sobre magistraturas suplentes.
El jefe de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, reconoció que la Corte tenía la prerrogativa de reenviar la lista de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional que ellos rechazaron. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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