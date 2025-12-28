Política

Cinco menores de 30 años hablan de las elecciones 2026 y lo que le piden al futuro gobierno

Ellos son parte de los 857.580 electores menores de 30 años

Por Irene Rodríguez
Una composición con cinco fotografías, de un joven cada una: Mónica Duarte, Leonardo Jinesta, Stephanie Mata, Clibends Contreras y Jesús Peña.
Mónica Duarte, Leonardo Jinesta, Stephanie Mata, Clibends Contreras y Jesús Peña fueron los jóvenes que hablaron sobre el proceso electoral. (Fotografías cortesía de los entrevistados/Composición fotográfica hecha en Canva)







