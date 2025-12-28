Cinco menores de 30 años hablan de las elecciones 2026 y lo que le piden al futuro gobierno

Mónica Duarte, Leonardo Jinesta, Stephanie Mata, Clibends Contreras y Jesús Peña fueron los jóvenes que hablaron sobre el proceso electoral.

Stephanie, de 29 años; Leonardo, de 20; ; Mónica, de 27; Jesús, de 19; y Clibends, de 25, se enfrentarán a una misma decisión este 1.° de febrero: escoger quién irá a la presidencia de la República y a las diputaciones de su provincia.

Ellos son parte de los 857.580 electores menores de 30 años, una población que constituye el 22,98% del padrón electoral. Leonardo y Jesús, además, son parte de los 131.403 costarricenses que emitirán su voto por primera vez en una elección presidencial. Para Jesús será la primera vez, Leonardo tuvo la oportunidad de hacerlo año pasado en las elecciones municipales.

“La experiencia fue muy triste. En la escuela donde votamos, solo estaban los miembros de mesa, mi familia y yo, y tal vez un par de personas con banderas. Nada más. Esperemos que esta vez cambien las cosas y más gente salga a votar”, señaló.

¿Cómo ha sido el proceso de decisión? ¿Cómo se sienten ellos con las opciones que les dan las candidaturas? ¿Qué le piden a un futuro gobierno según sus necesidades?

La Nación conversó con ellos:

Stephanie Mata Arias. Es diseñadora gráfica, vive en San José y tiene 29 años.

Leonardo Jinesta Rodríguez. Es estudiante de Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, vive en Desamparados y tiene 20 años.

Jesús Peña Víquez. Estudia Ciencias Políticas, vive en El Roble de Alajuela y tiene 19 años.

Mónica Duarte Jiménez. Trabaja como encargada de inventario y proveedores en un abastecedor. Vive en Matapalo, Quepos y tiene 27 años.

Clibends Contreras Ramírez. Es gestor empresarial en turismo sostenible, vive en Belén de Carrillo, Guanacaste y tiene 25 años.

Ninguno siente que se estén comunicando ideas para la juventud y que se enfocan en un público más adulto, aunque Conteras rescata que en Guanacaste el Partido Pueblo Soberano (PPSO) sí tiene a la juventud más organizada y se escuchan más las propuestas en comparación con otros partidos. Duarte agregó que solo de ese partido ha visto banderas en Quepos, es del único que se habla, pero no ha escuchado de propuestas para jóvenes.

Peña tiene otra preocupación: “muchas veces se instrumentaliza a las personas jóvenes en los procesos electorales, pero cuando uno ve las papeletas a diputación son personas mucho mayores y dentro de los partidos no hay tanta participación activa de jóvenes”.

El proceso de decidir el voto

Los cinco están decididos a votar, pero solo Peña está 100% decidido por una candidatura y Contreras tiene una opción que considera viable, pero reconoció que todavía no es final.

Esto es consecuente con lo visto en la encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) que indica que la población joven es la más indecisa, el 57% de no sabe por quién votar, algo que solo se ve en el 33% de los mayores de 50 años.

Para Mata, que ya vive su tercera elección, esta decisión ha sido más difícil.

“Ahora las cosas están más difíciles y yo como persona de 29 años siento que el rumbo del país no va bien. Estoy indecisa porque siento que hay muchos candidatos, con ideas diferentes. Hay que investigar mucho lo que uno quiere no solo para el beneficio del país sino que vaya con lo que yo creo. La tarea es grande, porque hay muchos partidos que no se dan a conocer. Yo sé que no votaría por la continuidad de este gobierno, pero debo analizar para ser un voto consciente”, afirmó Mata.

Esto también se ve en quienes ejercerán el voto para presidente por primera vez: “no podría decirle por quién voy a votar porque todavía no tengo la menor idea. No tengo candidatos ni partidos que me resulten particularmente atractivos. Por mi carrera tengo que estudiar y conocer mejor a los candidatos, y ni así”, dijo Jinesta.

Para Duarte, las largas jornadas de trabajo le han impedido informarse como quisiera: “se que hay 20 opciones, pero no sé ni quiénes son todos los candidatos, paso trabajando y no me da tiempo. Así están mis compañeros”.

Peña destacó que ve un proceso fragmentado y polarizado y esto puede dificultar que otras personas tomen su decisión, aunque a él no se le dificultara.

Sus necesidades: qué le piden a un gobierno

Trabajo. Mata indicó que ella necesita más accesibilidad a los trabajos, algo que considera difícil para la juventud que recién empieza en un trabajo. Por su profesión de diseñadora gráfica en este momento es asalariada, pero sabe que podría también ejercerla de forma independiente, y siente que eso puede serle más difícil, porque debería cotizar más para su seguro de salud y pensión.

“Hay muchos impedimentos, las trabas para poderte desarrollar como una persona joven y tener un emprendimiento”, destacó.

Duarte coincidió, especialmente porque, en su natal Quepos, al salir del colegio se hace muy difíciil conseguir un trabajo.

“Tenés que enfrentarte a que no tenés la experiencia que piden. Es necesario tener más opciones laborales. Yo tengo una carrera (periodismo) y conozco otros jóvenes que no consiguen trabajo en lo que estudiaron. Tengo amigos psicólogos, criminólogos y uno que estudió Educación Física que no logran encontrar trabajo en lo que estudiaron”.

Peña indicó que muchas personas caen en la informalidad por la dificultad para encontrar trabajo.

Acceso a vivienda. Mata y Peña adujeron que es de las principales deudas con la población.

“Ahora como joven uno no sueña con tener una casa porque todo está muy caro, con costos uno subsiste con los salarios que hay”, dijo Mata.

Peña añadió: “tener una vivienda digna no debería ser un privilegio, sino un derecho para todos”.

Seguridad. Jinesta indicó que esta debería ser una prioridad. “La inseguridad nos está llegando a tocar la puerta a muchos. Yo vivo en una zona relativamente tranquila del cantón, pero otras zonas del cantón desayunan, almuerzan y cenan inseguridad. Y no percibo que haya tanta preocupación por eso”.

Duarte coincidió: “la seguridad es primordial. El gobierno actual ha hecho su trabajo, pero hace falta seguir”.

Salud. Mata pidió mayor celeridad para la atención en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): “uno a veces tiene que pagar privado porque en la Caja está todo saturado, no hay especialistas, a veces damos por sentado que la CCSS está, pero el acceso no es el más rápido y oportuno”.

Desigualdad. Para Jinesta, la brecha para acceso a las oportunidades ha aumentado la inseguridad. “Las generaciones concluyen los estudios con serias falencias en la educación pública, y esto aumenta las inequidades”.

No olivdarse de las zonas costeras y las periferias.Contreras pide un gobierno que se descentralice más y piense en las zonas periféricas.

“Incluso Guanacaste se está centralizando: siempre es o Liberia o Santa Cruz las que tienen las mejores infraestructuras para desarollarse, no así en otras zonas. Muchos atletas de Carrillo deben ir a Santa Cruz, por ejemplo”, destacó.

Los cinco son conscientes de la importancia del voto y piden a los demás jóvenes meditar la decisión y acudir a las urnas.