Christiana Figueres: ‘Voy a votar porque cuando no votamos dejamos a los políticos sin control’

Christiana Figueres Olsen difundió un mensaje en redes sociales en el que llamó a la ciudadanía a votar y a transformar el enojo social en un cambio democrático, de cara a las elecciones del 1.° de febrero. (Photo by Eric BARADAT / AFP)

A pocos días de las elecciones del 1.° de febrero, la diplomática costarricense Christiana Figueres Olsen instó a la ciudadanía a ejercer el voto y a canalizar el enojo ciudadano hacia un “cambio de ruta” democrático, mediante un mensaje difundido en sus redes sociales.

“Voy a votar porque, dichosamente, en nuestro país cada voto cuenta. Voy a votar porque cuando no votamos dejamos a los políticos sin control, a rienda suelta. Y ya hemos visto lo que pasa cuando se pierde la libertad de expresión y solo existe una voz en el poder. Tenemos que votar para no arrepentirnos después”, recalcó.

Añadió que, sobre todo, votará por quien entienda que “el Estado es una herramienta para servir, no para dividir”.

La artífice del Acuerdo de París y figura clave de la diplomacia climática comentó que cuando el sistema se percibe en contra de la ciudadanía, la confianza se rompe y surge un enojo que calificó como enteramente justificado.

“Las cosas no avanzan, las instituciones no responden como deberían. Tantas promesas no se traducen en soluciones. Muchos han vivido demasiado tiempo con esa terrible frustración y los que debieron solucionar solo abanican el fuego para justificar su anhelo de más poder”, indicó.

No obstante, la diplomática subrayó que el enojo, por sí solo, no construye y advirtió que, si no se transforma, podría terminar destruyendo al país. “Costa Rica no necesita destruirse para cambiar, necesita diálogo constructivo y acciones tangibles”, agregó.

Recalcó, además, que el país tiene un futuro extraordinario, pero indicó que ese futuro no se construye ni desde la indiferencia, ni desde el enfrentamiento constante.

Finalmente, Figueres señaló que el próximo domingo 1.° de febrero votará “por un cambio de ruta”, así como por un equipo de personas que ofrezca soluciones en temas que impactan a los costarricenses, como las presas, la seguridad y la protección de los recursos naturales.