Christiana Figueres: ‘Voy a votar porque cuando no votamos dejamos a los políticos sin control’

La diplomática difundió un mensaje en redes sociales en el que llamó a transformar el enojo ciudadano en un cambio democrático

Por Cristian Mora
Christiana Figueres Olsen difundió un mensaje en redes sociales en el que llamó a la ciudadanía a votar y a transformar el enojo social en un cambio democrático, de cara a las elecciones del 1.° de febrero. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (ERIC BARADAT/AFP)







Elecciones 2026Candidatos presidencialesChristiana Figueres
