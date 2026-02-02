Cartago: estos son los diputados electos por la provincia para el periodo 2026-2030

Estos son los seis diputados de Cartago que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030.
Cindy María Blanco González (Pueblo Soberano)
Edad: 43 años
Profesión: Abogada y notaria
Experiencia política: Sin experiencia política.
Robert Johsan Barrantes Camacho (Pueblo Soberano)
Edad: 44 años
Profesión: Pastor evangélico y productor audiovisual
Experiencia política: Sin experiencia política.
Yara Vanessa Jiménez Fallas (Pueblo Soberano)
Edad: 52 años
Profesión: Abogada y notaria
Experiencia política: Actualmente es la secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves.
Janice Patricia Sandí Morales (Liberación Nacional)
Edad: 64 años
Profesión: Médica
Experiencia política: Presidenta de la Unión Médica Nacional.
Salvador Padilla Villanueva (Liberación Nacional)
Edad: 36 años
Profesión: Politólogo
Experiencia política: Asesor legislativo, columnista y analista político, y presidente saliente de la Juventud Liberacionista de Cartago.
Joselyn Fabiola Sáenz Núñez (Frente Amplio)
Edad: 29 años
Profesión: Politóloga
Experiencia política: Asesora legislativa.