Campaña de Laura Fernández revela al donante que registró con la cédula de una vecina de Goicoechea y un nombre equivocado

La campaña de Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), le reportó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la identificación de un donante que había reportado inicialmente con la cédula de una vecina de Goicoechea y con un nombre equivocado.

En el reporte de donaciones de octubre, el PPSO indicó que recibió ¢10 millones de una persona llamada “Mario Antonio González”. No obstante, el número de identidad reportado correspondía en realidad a una mujer de apellidos Artavia Esquivel, de 49 años y registrada electoralmente en Rancho Redondo de Goicoechea.

Este fue el único caso en que el PPSO no anotó el segundo apellido del contribuyente, en la lista de donantes. Al detectar la inconsistencia, el TSE le envió una prevención al partido solicitándole aclarar la información. Sin embargo, la campaña de Pueblo Soberano envió de nuevo la información equivocada.

A raíz de ello, el Tribunal abrió una investigación y, el 5 de enero, Pueblo Soberano remitió nuevos datos sobre el donante, precisando que se trata de un hombre llamado Mario Antonio Carvajal Brenes, de 36 años, y quien tiene un número de cédula muy distinto a la que el partido reportó originalmente. Solo hay dos coincidencias al comparar los nueve números de ambas cédulas.

El TSE mantiene abierta la investigación y le solicitó al donante aclarar su solvencia económica.

¿Qué dijo el donante?

Al ser consultado por La Nación, Mario Carvajal Brenes dijo que sí realizó la donación a la campaña del PPSO, pero alegó que ese es un tema personal. Explicó que es un “empresario”, sin dar más detalles de sus actividades laborales. No se quiso referir a los motivos que lo llevaron a entregar tal suma de dinero en política.

Reportes erróneos

Pueblo Soberano remitió el reporte original el 21 de octubre de 2025 al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, como parte del informe financiero-contable del tercer trimestre del 2025. Todos los partidos deben enviar esta información.

La donación de Carvajal se habría realizado el pasado 12 de agosto de 2025.

Según el TSE, en la revisión de los documentos, se hallaron “incongruencias u omisiones contables que fueron advertidas a la agrupación política en el oficio PREV-DFPP-0172-2025 del 13 de noviembre de 2025″.

Entre las inconsistencias detectadas, figura la discrepancia entre el nombre y el número de cédula registrados a nombre de González.

El 8 de diciembre de 2025, el PPSO remitió al TSE las correcciones solicitadas, con la repetición del error.

“Conviene destacar que este número de cédula es el mismo previamente reportado por la agrupación política al TSE (es decir, en la práctica no se reportó ningún número de cédula diferente entre el reportado al TSE en su momento y la respuesta a la prevención de cita, en lo que refiere al señor González) y que corresponde, según la base de datos del Registro Civil de este Tribunal, a la señora Artavia Esquivel”, explicó el TSE.

El pasado 22 de diciembre, el TSE ordenó abrir la investigación preliminar “con miras a descartar riesgos asociados a donaciones por interpósita mano, o incluso, de fuentes prohibidas de financiamiento político-electoral”.

Se solicitó una reacción a la campaña de Laura Fernández, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.