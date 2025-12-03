Campaña de Claudia Dobles señala silencio ante femicidios y retroceso en derechos humanos

Ana Helena Chacón participó en la presentación del programa social impulsado por la precandidata Claudia Dobles.

La exvicepresidenta Ana Helena Chacón, dirigente de la campaña de la candidata presidencial Claudia Dobles, cuestionó a la administración de Rodrigo Chaves por lo que considera retrocesos en derechos humanos y por guardar silencio ante el aumento de femicidios en Costa Rica.

Así lo externó durante la presentación del programa de inversión social “Familias Primero”, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). Chacón trabajó en las propuestas y fue presentada como parte de la campaña de Dobles.

La exvicepresidenta afirmó que, “cada vez que matan a una mujer, ni siquiera sale a hablar la institución rectora en materia de género”, en referencia al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

Señaló que esta falta de reacción se mantiene aunque el país registra 33 femicidios en lo que va del año, cifra que calificó como “una barbaridad”.

La precandidata Claudia Dobles anunció su propuesta social acompañada de parte del equipo técnico que trabajó en el plan. (Coalición Agenda Ciudadana/Cortesía)

Ana Helena Chacón también cuestionó que la administración de Chaves no impulse acciones claras para disminuir la pobreza. Adujo que “no hay mayor violación a los derechos humanos que las personas que viven con necesidades de hambre, techo, educación y crecimiento”.

El exministro de Hacienda Elián Villegas, durante la administración de Carlos Alvarado, fue el encargado de definir el presupuesto para el programa social. (Coalición Agenda Ciudadana/Cortesía)

Consultada sobre si un eventual gobierno suyo podría estar conformado por ex figuras del Partido Acción Ciudadana (PAC), Dobles indicó que, aunque las personas de su equipo son “talentosas, inteligentes y siempre ha puesto al país primero”, los nombramientos dependerán de quién resulte más idóneo para cada cargo.

Entre las propuestas presentadas este miércoles por la precandidata, se incluye fortalecer los comedores y el transporte estudiantil para alcanzar a un millón de alumnos, aumentar en 126.000 las becas de Avancemos y entregar 38.000 bonos de vivienda antes del 2030, entre otras iniciativas.

Durante la presentación del programa, Dobles señaló que, en la elaboración del plan de gobierno, participaron más de 160 especialistas, por lo que cuentan con un equipo técnico “muy robusto”, integrado por personas del sector público y privado. Además de Chacón, también participó el ex ministro de Hacienda Elián Villegas.