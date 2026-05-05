Cambio de gobierno: los ministros de Rodrigo Chaves que no seguirán con Laura Fernández

05/05/2026, San José, Teatro Melico Salazar, presentación del gabinete que acompañara a la presidenta electa Laura Fernández durante de mandato.

Laura Fernández, quien asumirá como presidenta de la República este viernes 8 de mayo, anunció a las 40 personas que conformarán su gabinete en los distintos ministerios e instituciones autónomas.

La lista confirma que 19 jerarcas de la administración actual no continuarán en sus cargos.

Entre las ausencias destaca el canciller Arnoldo André, quien dejará su despacho este viernes. En su lugar asumirá Manuel Tovar, actual ministro de Comercio Exterior.

El gabinete de Fernández también prescindió de Mario Zamora en el Ministerio de Seguridad Pública; su vacante será ocupada por Gerald Campos, actual ministro de Justicia y Paz.

En el sector agropecuario, sale Fernando Vargas, jerarca interino del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desde abril de 2026. Vargas asumió tras el paso de Víctor Carvajal al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). A partir del viernes, la cartera estará a cargo de Juan Gabriel Ramírez, ingeniero en agronegocios.

En el área económica, Patricia Rojas Morales deja el Ministerio de Economía (MEIC) en manos de la abogada María del Milagro Solórzano.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda no contará más con Rudolf Lücke Bolaños; según el anuncio, la cartera sería asumida por el actual mandatario, Rodrigo Chaves, quien ocuparía simultáneamente los ministerios de Hacienda y Presidencia.

Además, se confirmaron cambios en:

Vivienda (Minvah): Guillermo Carazo reemplaza a Grettel Vega.

Guillermo Carazo reemplaza a Grettel Vega. Salud: Alexander Sánchez Cabo, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sustituye a Mary Munive.

Alexander Sánchez Cabo, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sustituye a Mary Munive. Trabajo y Mideplán: Andrés Romero y Marlon Navarro dejan sus cargos. Asumen Roy Thompson y Carla Morales, respectivamente.

Andrés Romero y Marlon Navarro dejan sus cargos. Asumen Roy Thompson y Carla Morales, respectivamente. Minae: Mónica Navarro sustituye a Franz Tattenbach.

De igual forma, la jerarca del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza, también quedó fuera del nuevo equipo. Garza presidía la institución desde agosto de 2023 y será relevada por la trabajadora social María José Vega Sanabria, expresidenta del IAFA.

Asimismo, Mariela Vargas dejará la presidencia de la Junta de Protección Social (JPS) para dar paso a la exdiputada Paola Nájera.

Otras salidas clave incluyen:

INVU: Ana Gabriela Madrigal será sustituida por Johnny Leiva Badilla, exdiputado del PUSC.

Ana Gabriela Madrigal será sustituida por Johnny Leiva Badilla, exdiputado del PUSC. ICT: William Rodríguez deja su puesto a Marcos Borges.

William Rodríguez deja su puesto a Marcos Borges. Inamu: Yerlin Zúñiga no fue incluida. Asumirá Carolina Delgado, exdiputada del PLN.

Yerlin Zúñiga no fue incluida. Asumirá Carolina Delgado, exdiputada del PLN. Sinart: Esmirna Sánchez será reemplazada por Juan Diego López, exjefe de prensa de Nueva República.

Esmirna Sánchez será reemplazada por Juan Diego López, exjefe de prensa de Nueva República. Japdeva: Sussy Wing cede su lugar a Martín Vargas.

Sussy Wing cede su lugar a Martín Vargas. INA: Christian Rucavado sale para dar espacio a Édgar Oviedo, profesor universitario.

En el IFAM, Marlen Luna será sustituida por José Miguel Jiménez, exalcalde de Río Cuarto, mientras que en Incopesca, Nelson Peña entregará el cargo a Carlos Andrés Robles (PUSC).

La nueva administración de Fernández iniciará funciones a partir de este viernes 8 de mayo.