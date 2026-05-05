Política

Cambio de gobierno: los ministros de Rodrigo Chaves que no seguirán con Laura Fernández

Laura Fernández anunció a los 40 integrantes de su gabinete para el periodo 2026-2030. Conozca la lista de jerarcas actuales que quedaron fuera de los ministerios e instituciones autónomas a partir del 8 de mayo.

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Por Yucsiany Salazar
05/05/2026, San José, Teatro Melico Salazar, presentación del gabinete que acompañara a la presidenta electa Laura Fernández durante de mandato.
05/05/2026, San José, Teatro Melico Salazar, presentación del gabinete que acompañara a la presidenta electa Laura Fernández durante de mandato. (Jose Cordero/José Cordero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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