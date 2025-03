Cámara costera habría contratado 900 almuerzos para marcha chavista

La marcha promovida por el presidente Rodrigo Chaves en contra del fiscal general, Carlo Díaz, contó con un generoso aporte gastronómico. Una cámara costera vinculada al sector pesquero contrató a una empresa de catering service para suministrar 900 almuerzos a los asistentes, según constató La Nación con la dueña del negocio.

“Yo no tengo nada que ver con la marcha y me tiene muy sin cuidado toda esa carajada. Lo mío es trabajo. Yo ya hablé con la señora (que contrató) y me dijo que si yo quería, que podía decir. Son 900 almuerzos lo que contrataron”, afirmó la propietaria del servicio de alimentación.

Hubo alimentación para al menos 900 personas que acudieron a la marcha. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La empresaria también detalló que la contratación provino de una cámara, “algo de la pesca”, aunque no recuerda si es de Puntarenas o Guanacaste.

Además de los gastos en alimentación, la marcha contó con servicios privados de transporte, pues 34 autobuses estuvieron parqueados en la avenida segunda durante la manifestación.

Algunos sí se aprovecharon de la ocasión y vendieron camisetas alusivas a la protesta en ¢5.000 y llaveros en ¢1.000.

Recursos públicos

El poder Ejecutivo utilizó recursos públicos para que el presidente Rodrigo Chaves y su gabinete asistieran a la protesta promovida por el propio mandatario contra el fiscal general, Carlo Díaz.

Pasadas las 11 a. m. de este martes el presidente habría abandonado sus labores para llegar al punto de encuentro de la manifestación, frente a la sede del Ministerio Público, en barrio Francisco Peralta, San José. Chaves ingresó en su auto oficial, rodeado de escoltas y luego, tras descender del vehículo, fue acordonado por alrededor de 50 oficiales de la Fuerza Pública y miembros de la Unidad Especial de Intervención, vestidos de civiles.

Los policías, que esperaban en el lugar a la llegada del presidente, lo escoltaron en medio de los grupos de protestantes para que subiera a un podio improvisado desde el que se dirigió a sus seguidores para atacar al fiscal general, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa.

Al abandonar la manifestación, Chaves volvió a utilizar decenas de oficiales de Fuerza Pública para regresar al auto oficial.

Además de usar transporte, gasolina, escolta presidencial y oficiales de Fuerza Pública, el presidente también llevó a los funcionarios del Ministerio de Comunicación para que hicieran videos, posteos y una transmisión en vivo de la asistencia del Ejecutivo a la protesta.