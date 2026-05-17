Política

Benoît Larrouquis, diputado francés, ve oportunidades en movilidad con el nuevo gobierno de Costa Rica: ‘Francia es un socio fiable y previsible’

Benoît Larrouquis destacó el potencial de cooperación entre Francia y Costa Rica en transporte, energía y ciudades sostenibles. Lea la entrevista con el diputado del partido de Emmanuel Macron

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Por Fabrice Le Lous
Benoît Larrouquis, diputado que representa a los franceses residentes en América Latina y el Caribe
Benoît Larrouquis conversó con La Nación sobre la relación entre Francia y Costa Rica, cooperación bilateral y los retos políticos y económicos que enfrenta Europa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fabrice Le Lous

Fabrice Le Lous

Periodista. Director de La Nación. Antes fue director de El Financiero de Costa Rica y editor en La Prensa de Nicaragua. También fue consultor para Latinoamérica de Solutions Journalism Network (SJN). Ha sido jurado de los premios internacionales de periodismo Gabo, Roche y GDA. Especializado en periodismo de soluciones, reportajes y análisis.

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