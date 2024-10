Avanza proyecto para otorgar licencia remunerada por dolor menstrual agudo

La Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa dictaminó positivamente un proyecto de ley para otorgar una licencia remunerada a las trabajadoras afectadas por dismenorrea o dolores menstruales agudos. El permiso sería de un día, prorrogable hasta por tres, y el diagnóstico lo tendría que emitir la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En el caso de alumnas de centros educativos públicos y privados, el plan les otorgaría un día libre mensual, con la posibilidad de extenderlo hasta por tres días en caso de presentar dolores severos. El texto, presentado por la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), fue dictaminado el 17 de octubre.

El empleador estaría obligado a conceder un permiso para que la persona obtenga el dictamen médico y no podrá oponerse en caso de que, a causa del dolor, la licencia sea extendida.

Además, se impondrían sanciones para los empleadores que rechacen las licencias. Para ello, se incluiría un inciso adicional al artículo 310 del Código de Trabajo, que prevé multas para los patronos que incumplan con esta obligación.

Para Carolina Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de la Mujer, el proyecto de ley representa un avance en la protección de los derechos de las personas menstruantes, el cual podría contribuir en la detección temprana de problemas de salud, como el síndrome de ovarios poliquísticos.

“Se hace un reconocimiento sobre el impacto que tiene la menstruación sobre algunos casos particulares y la afectación que tiene en la vida de muchas mujeres; no es que hoy yo amanezca y diga que me siento mal y no voy a ir; es un tema de que tiene que pasar por un médico que diga que tiene alguna situación.

“Hemos entendido que todos estos dolores deben ser atendidos porque no son normales; lo que pasa es que todavía no hemos tenido esta cultura para poder atendernos cuando tenemos problemas menstruales. Este dolor, de alguna manera, es incapacitante, y queremos dar este espacio para tomar conciencia”, explicó Delgado.

El plan ahora pasará a revisión del plenario legislativo, en donde todos los diputados podrán presentar mociones de cambio, las cuales serán discutidas, de nuevo, en la Comisión de la Mujer.