Política

Atención usuarios del tren en Heredia: avería eléctrica provoca retrasos y cancelaciones

Incofer reportó demoras de hasta 12 minutos durante la mañana de este martes

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Por Cristian Mora
Fotos del tren tomadas en distintas fechas como archivo
Fotos del tren tomadas en distintas fechas como archivo (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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