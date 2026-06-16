Atención usuarios del tren en Heredia: avería eléctrica provoca retrasos y cancelaciones

Los usuarios del tren entre Heredia y San José enfrentan retrasos y la cancelación de uno de los servicios durante la mañana de este martes debido a una avería eléctrica en uno de los trenes.

A las 6:48 a. m., el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) informó que los servicios desde y hacia Heredia presentaban una demora general de 12 minutos.

Según la institución, la afectación fue provocada por una avería eléctrica en una de las unidades del servicio.

Minutos después, a las 6:55 a. m., Incofer comunicó la cancelación del recorrido programado para esa hora en la ruta Heredia-San José.

La institución no detalló de inmediato el tipo de falla que afectó la operación ni el tiempo estimado para normalizar completamente el servicio.

Las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de Incofer para conocer actualizaciones sobre el estado de los recorridos.