Política

¿Asistirá Carlo Díaz a la reunión de Laura Fernández con jerarcas del Poder Judicial? Fiscalía confirma decisión

La presidenta Fernández convocó a los jerarcas del Poder Judicial a una cita para hablar de seguridad

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Por Sebastián Sánchez
El fiscal general hizo pública este jueves, una carta que envió a la presidenta electa, Laura Fernández.
El fiscal general sí asistirá a la cita convocada por la presidenta Laura Fernández. (Foto: La Naci/Foto: La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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