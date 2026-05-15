¿Asistirá Carlo Díaz a la reunión de Laura Fernández con jerarcas del Poder Judicial? Fiscalía confirma decisión

El fiscal general sí asistirá a la cita convocada por la presidenta Laura Fernández.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que sí asistirá a la reunión convocada por la presidenta Laura Fernández el próximo 18 de mayo.

La cita será a las 10 a. m. en el despacho de la Presidencia de la República. Las autoridades convocadas son: Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal; Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; y Michael Soto Rojas, director interino del Organismo Investigación Judicial (OIJ).

Al encuentro, también confirmaron su participación Aguirre y Solano.

En la reunión se abordarían temas relacionados con delincuencia, delincuencia organizada y homicidios, según se desprende de la carta de invitación remitida por Fernández a los jerarcas judiciales. “Como he reiterado en diversas ocasiones, la seguridad, así como la lucha contra el crimen organizado y la impunidad son prioridades para mi administración", se lee en el documento.

Fernández agregó que en la cita se acompañará del equipo de su gabinete encargado de la coordinación de los asuntos vinculados con ese tema.

Cambio de planes

Inicialmente, el fiscal general no iba a asistir a la reunión convocada por la mandataria dado que se encontraba fuera del país y sería sustituido por la fiscal general subrogante, Karen Valverde Chaves.

“Sin embargo, considerando la relevancia institucional de este espacio de intercambio y la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos y transparentes entre los poderes del Estado, se realizaron las gestiones correspondientes para que el fiscal general regrese al país y participe personalmente en la reunión convocada por el Poder Ejecutivo", dice el comunicado del Ministerio Público.

Según Fiscalía, el viaje de Díaz pretendía atender compromisos relacionados con el fortalecimiento de la cooperación y las estrategias de combate a la criminalidad organizada transnacional.

“El Ministerio Público reafirma su compromiso con el trabajo coordinado entre instituciones, dentro del marco del respeto a la independencia de poderes, con el objetivo común de fortalecer la seguridad y la respuesta del Estado frente a la criminalidad", cierra el comunicado.