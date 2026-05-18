Así inició la reunión entre Laura Fernández y jerarcas del Poder Judicial

La presidenta Laura Fernández se reunió este lunes con jerarcas del Poder Judicial para discutir propuestas relacionadas con seguridad, crimen organizado y funcionamiento del sistema judicial.

La presidenta Laura Fernández inició este lunes 18 de mayo una reunión con altos representantes del Poder Judicial en Casa Presidencial.

En el encuentro participan Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, presidenta de la Sala III; Carlo Díaz, fiscal general; y Michael Soto, director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Llega de Orlando Aguirre, presidente de la Corte; Patricia Solano, presidenta de la Sala III,; y Michael Soto, director del OIJ, a la reunión con la presidenta Laura Fernández.

La mandataria está acompañada por Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y Hacienda; Alexander Astorga, director de Despacho; Arnold Zamora, ministro de Comunicación; Gabriel Aguilar, ministro de Justicia; y Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública.

La reunión se desarrolla en un contexto marcado por presiones alrededor de la seguridad, el combate al crimen organizado y el funcionamiento del sistema judicial.

En su llegada, Michael Soto aseguró que el combate a la inseguridad requiere un abordaje “extraordinario” y no únicamente policial.

Declaraciones de Michael Soto, director a.i. del OIJ, previo a la reunión con Laura Fernández.

“Yo creo que todos tenemos claro que hay un problema de inseguridad muy severo, que hay que hacer un abordaje extraordinario. Tenemos que acceder a soluciones diferentes para abordar esto, no solo desde lo policial, sino desde lo preventivo”, afirmó Soto.

El jerarca agregó que el encuentro busca construir soluciones conjuntas entre ambos poderes y adelantó que el OIJ presentará algunas propuestas durante la reunión.

“Probablemente ellos nos van a exponer cuál es la visión de ellos y la idea es buscar hacer algo en conjunto (...) vamos a trabajar en equipo”, señaló.

Noticia en desarrollo.