Política

Así inició la reunión entre Laura Fernández y jerarcas del Poder Judicial

Presidenta se reúne este lunes con representantes de la Corte Suprema, Fiscalía y OIJ

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Por Cristian Mora
La presidenta Laura Fernández se reunió este lunes con jerarcas del Poder Judicial para discutir propuestas relacionadas con seguridad, crimen organizado y funcionamiento del sistema judicial.
La presidenta Laura Fernández se reunió este lunes con jerarcas del Poder Judicial para discutir propuestas relacionadas con seguridad, crimen organizado y funcionamiento del sistema judicial. (Esteban Bermúdez/Esteban Bermúdez)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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