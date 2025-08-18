Política

Asamblea suspende alimentación para diputados mientras revisa reglas para darles de comer en plenario

Contraloría señaló que deben revisarse las reglas y enfatizó que bocadillos solo se fundamentan si son necesarios para la continuidad de las sesiones

Por Aarón Sequeira

La administración de la Asamblea Legislativa suspendió el servicio gratuito de alimentación para los diputados en el plenario, mientras el Directorio del Congreso revisa la normativa que ha venido aplicando para darles de comer a los congresistas.








